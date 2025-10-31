SpaceX predstavio detalje razvoja i napretka Starshipa za misiju Artemis

Starship, odabran za misije Artemis III i IV, napreduje u testiranjima, s ključnim testom prijenosa goriva u orbiti planiranim za 2026. godinu – poruka je NASA-i u kontekstu nedavnih komentara njenog vodstva

Sandro Vrbanus petak, 31. listopada 2025. u 13:32

Svemirska letjelica Starship privatne svemirske kompanije SpaceX odabrana je za ključnu ulogu u NASA-inom programu Artemis, čiji je cilj vratiti astronaute na Mjesec prvi put nakon više od 50 godina. No, nedavno je sumnju na taj projekt stavio v.d. direktora NASA-e Sean Duffy, izjavivši da SpaceX značajno kasni s razvojem Starshipa i da možda neće biti spreman na vrijeme kako bi odradio svoju ulogu prijevoza astronauta iz orbite na površinu Mjeseca – što je poprilično zasmetalo osnivaču SpaceX-a Elonu Musku.

On se vrlo brzo putem društvene mreže X obračunao s Duffyjem, a nešto službeniji odgovor stiže ovoga tjedna i od same tvrtke. Oni su, naime, na svojem blogu objavili detaljan i opširan plan razvoja rakete za misiju Artemis, objasnili do kuda su stigli s pripremama te najavili nove ključne testove za naredno razdoblje.

Mjesec pa Mars

Prema navodima SpaceX-a, Starship je središnji element koji treba ispuniti viziju programa Artemis o uspostavi trajne prisutnosti ljudskih posada na Mjesečevoj površini, nadilazeći pristup ostavljanja tek "zastava i otisaka stopala". U konačnici, ta će raketa i utrti put za slijetanje prvih ljudi na Mars, pišu iz Muskove kompanije potvrđujući njegovu dugoročnu viziju.

Sposobnost Starshipa za lunarne misije proizlazi iz njegove veličine i mogućnosti dopunjavanja goriva u svemiru. Jedna letjelica ima više od 600 kubičnih metara prostora za posadu, što je otprilike dvije trećine volumena cijele Međunarodne svemirske postaje. Posjeduje dvostruke zračne komore za površinsko istraživanje, od kojih svaka ima više nego dvostruko veći prostor od onog dostupnog u povijesnom lunarnom landeru iz programa Apollo. Teretne verzije Starshipa moći će na površinu Mjeseca spustiti do 100 tona tereta, uključujući rovere, nuklearne reaktore i lunarne nastambe, ističe SpaceX, pokušavajući dati do znanja NASA-i i javnosti da je njihova raketa jedinstvena i nezamjenjiva u misiji Artemis.

Dva smjera razvoja

SpaceX je razvoj Starshipa uskladio kroz dva paralelna smjera. Prvi je razvoj temeljnog sustava Starship i popratne infrastrukture, što SpaceX samostalno financira s preko 90%. Drugi put je razvoj specifične konfiguracije Starship HLS (Human Landing System) prilagođene NASA-inim zahtjevima za slijetanje posade na Mjesec. SpaceX radi pod ugovorom s fiksnom cijenom s NASA-om, a bit će im plaćeno tek nakon uspješnog završetka zadanih ciljeva.

Dalje, Muskova kompanija ističe da je ciklus testiranja ubrzan i da je već izrodio mnoge uspjehe. Tu se ističu prepumpavanje oko pet tona kriogenog pogonskog goriva u orbiti između dvaju spremnika letjelice, kao i ponovna orbitalna paljena raketnih motora Raptor – oboje ključno za manevre u lunarnim misijama.

Sljedeći koraci

Do danas je SpaceX proizveo više od trideset letjelica Starship i 600 motora Raptor. Paralelno s time, tvrtka je uložila milijarde dolara privatnih sredstava u izgradnju više od pet milijuna četvornih metara proizvodnog prostora, pet lansirnih rampi u Teksasu i Floridi te više ispitnih postolja za motore. Uz razvoj osnovnog vozila, HLS tim dovršio je 49 ugovornih ciljeva za NASA-u, većinom na vrijeme ili prije roka – ističu iz SpaceX-a, a čitajući njihove navode jasno je da su u strahu da bi NASA zaista mogla revidirati ugovor i povjeriti razvoj određenih dijelova Blue Originu ili nekom drugom konkurentu.

Zaključno, SpaceX poručuje da je započeo s izradom finalnog primjerka HLS kabine koja će uključivati funkcionalne sustave za održavanje života, avioniku i komunikacijske sustave. Sljedeći koraci vezani uz HLS bit će dugotrajni probni let i ključni test prijenosa pogonskog goriva u svemiru, oba ciljana za 2026. godinu, ovisno o napretku nove arhitekture Starshipa V3. Taj test uključivat će lansiranje jednog Starshipa koji će provesti dulje vrijeme u orbiti, nakon čega slijedi lansiranje drugog Starshipa (tankera) koji će se s njim spojiti i demonstrirati prijenos goriva u orbiti.

SpaceX je također izvijestio da je NASA-i predložio pojednostavljenu arhitekturu misije za brži i sigurniji povratak na Mjesec, surađivao s njima na izmjenama planova i općenito su nahvalili dosadašnju suradnju – kao da govore "molimo vas, zadržite nas u tom projektu".

