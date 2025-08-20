Započelo sastavljanje NASA-ine rakete SLS za povratak ljudi na Mjesec

Misija Artemis III, koja bi trebala označiti povratak ljudskih astronauta na Mjesec, priprema se paralelno s misijom Artemis II, u sklopu koje će četveročlana posada možda već na proljeće putovati oko Mjeseca

U NASA-inom Svemirskom centru Kennedy na Floridi započelo je sastavljanje velike rakete SLS (Space Launch System) namijenjene misiji Artemis III, kojom se planira povratak ljudi na Mjesečevu površinu. Ovaj korak poduzet je unatoč tome što su pripreme za prethodnu misiju, Artemis II, još uvijek u tijeku, što ukazuje na ubrzani tempo svemirskog programa, kažu iz NASA-e. Možda ih je na ubrzanje potaknula i nedavna vijest o uznapredovaloj fazi priprema kineske svemirske agencije, koja se također sprema uskoro poslati svoju ljudsku posadu na Zemljin prirodni satelit.

Novi pristup proizvodnji

Krajem srpnja, motorni odjeljak rakete i zaštitni pokrov koji štiti motore tijekom lansiranja premješteni su iz postrojenja za obradu u pogon za sklapanje (Vehicle Assembly Building, VAB). Ondje su pozicionirani nedaleko od gotovo potpuno sastavljene rakete za misiju Artemis II, na kojoj se trenutačno provode integrirana testiranja i provjere. Timovi su motorni odjeljak podigli na postolje, spojili ga sa zaštitnim pokrovom te postavili klimatiziranu nadstrešnicu, kako bi se spriječilo nakupljanje vlage i kontaminacija tijekom radova.

NASA/Cory Huston

Ovaj potez dio je značajne promjene u procesu proizvodnje SLS rakete. Dok je središnji stupanj za rakete misija Artemis I i II u potpunosti bio proizveden u postrojenju Michoud u New Orleansu, od misije Artemis III nadalje, integracija motornog odjeljka preseljena je u Svemirski centar Kennedy. Cilj promjene jest optimizirati proizvodni proces i omogućiti istovremeni rad na dvije temeljne faze rakete.

Kompletirani sklop sada se nalazi u visokom hangaru VAB-a, gdje će proći daljnja testiranja do dolaska ostatka komponenti temeljne faze. Preostali dijelovi – spremnici za tekući vodik i tekući kisik, međuspremnik i prednji pokrov – trenutačno se obrađuju u Michoudu. Četiri snažna RS-25 motora trebala bi stići iz Svemirskog centra Stennis u Mississippiju početkom 2026. godine, prije konačnog sklapanja.

Put prema Mjesecu i Marsu

Program Artemis nastavlja se, barem kako se sada čini, prema planu. Početkom 2026. godine NASA planira lansirati Artemis II, prvi let s ljudskom posadom u raketi SLS i letjelici Orion, na putovanje oko Mjeseca u trajanju od približno 10 dana. Nakon toga, vjerojatno tijekom 2027. godine slijedi misija Artemis III, koja će ovom raketom poslati četveročlanu posadu na područje Mjesečevog južnog pola, što bi trebalo biti prvo takvo slijetanje u povijesti.

Posada će se na putu do Mjeseca u letjelici Orion spojiti sa SpaceX-ovim Starship Human Landing Systemom, koji će ih tamo spustiti na površinu. Ove misije predstavljaju ključne korake u NASA-inom dugoročnom planu, koji kao konačni cilj ima slanje prvog američkog astronauta na površinu Marsa, zaključili su iz NASA-e.