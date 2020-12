Testiran mlazni motor 16 puta brži od zvuka

Mlazni motor tipa ramjet konceptno je osmišljen prije više od 100 godina, no za izradu prvih prototipa trebalo je pričekati razvoj tehnologija i materijala koji bi mogli omogućiti ovakve motore. U vrijeme 2. svjetskog rata testirali su ih Nijemci, poslije i svi ostali, a najnoviji slučaj je je kineska implementacija u mlaznom motoru koji nazivaju sodramjet i tvrde da bi mogao pogurati zrakoplove do čak 16Ma.

Što je ramjet?

Ramjet je naziv za mlaznu tehnologiju pogona pri nadzvučnim brzinama. Ona koristi pritisak zraka na ulazu u motor, dodaje mu gorivo, te stvara snažan potisak na stražnjoj strani mlaznice. Konstrukcija ovakvog motora relativno je jednostavna, no da bi funkcionirala mora je neka druga tehnologija ubrzati do najmanje brzine na kojoj ramjet može početi raditi, odnosno kada će tlak zraka na usisu biti dovoljno velik.

Shema ramjet motora

Nadogradnja ovog sustava je scramjet (supersonic combustion ramjet), tehnologija kojom su postignute brzine od najviše 9,6Ma na eksperimentalnim letjelicama, ali na vrlo kratko vrijeme. Scramjet energiju udarnog zračnog vala (nastalog pri nadzvučnom kretanju zraka) iskorištava za detonaciju goriva. Negativna posljedica toga često je bila da se, umjesto zapaljenja, gorivo u komori od prevelikog strujanja zraka jednostavno ugasi.

Kineska verzija scramjeta

Kinezi su sada scramjet tehnologiju nadogradili u "sodramjet" (standing oblique detonation ramjet) i kažu da on nudi najbolju nadu do sada da bi komercijalna hipersonična avijacija mogla postati stvarnost. Sodramjet "posuđuje" ideje od scramjeta i navodno rješava nekoliko njegovih konstrukcijskih problema, te omogućava stabilan rad motora pri još većim brzinama, bez opasnosti da strujanje zraka ugasi zapaljivu smjesu u komori izgaranja.

Teoretski dizajn sodramjeta

Možda i najvažnija karakteristika ovog tipa motora jest da oni gotovo da i nemaju pomičnih dijelova, te da energiju udarnog vala iskorištavaju za stvaranje dodatnog potiska. Što se kreću većom brzinom, izgaranje goriva je efikasnije, pa je i potisak na mlaznici sve veći.

Testni sodramjet motor u zračnom tunelu

Prvi testovi u hipersoničnom zračnom tunelu u Pekingu pokazali su da sodramjet motor sada može postići brzine i do 9Ma, pri tome biti ekonomičan s gorivom te davati stabilan potisak. Kineski znanstvenici nadaju se da bi usavršavanjem ove tehnologije, i postizanjem u teoriji čak do 16Ma, mogli doći do isplativog pogona za hipersonične zrakoplove. Oni bi, pak, do bilo koje lokacije na svijetu mogli doletjeti za najviše dva sata.

Rad koji opisuje sodramjet motor u testnom okruženju i njegov način rada objavljen je u časopisu Chinese Journal of Aeronautics.