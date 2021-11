Umjesto kompliciranih i skupih raketa: testirano kinetičko ispaljivanje satelita u orbitu

Američki startup Spinlaunch osmislio je novu tehnologiju koja bi u budućnosti mogla u nisku orbitu lansirati predmete mase do 200 kilograma, bez potrebe za klasičnim raketama

Svemirske tehnologije i sateliti ne moraju nužno biti vezani uz skupe, komplicirane i ekološki ne baš održive rakete – pokazuje to eksperimentalni sustav kinetičkog lansiranja satelita koji je osmislio američki startup Spinlaunch. Njihova ideja u osnovi je jednostavna: umjesto da u orbitu terete šaljemo raketama, mogli bismo ih katapultirati s tla i iskoristiti tako generiranu kinetičku energiju za postizanje željene visine i brzine.

Ova alternativna tehnologija lansiranja ima potencijal u nisku orbitu slati terete mase do 200 kilograma, kažu iz Spinlauncha, i to značajno jeftinije i ekološki prihvatljivije nego što se to trenutačno radi raketama. Njihov suborbitalni akcelerator prvi je puta "oživio" prošloga mjeseca, kada je i testiran u svemirskoj luci u Novom meksiku.

Svemirski katapult

Unutar njihovog sustava za lansiranje, koji izgledom podsjeća na turbinu, teret koji će biti lansiran u orbitu prvo se mora dobro zavrtjeti. To se čini na električni pogon unutar vakuumske centrifuge, gdje se satelit ubrzava do hipersoničnih brzina. Dosadašnji testovi obavljeni su na brzinama oko 6 puta većima od brzine zvuka.

Kada postigne dovoljnu kinetičku energiju, na vrhu lansirnog sustava otvara se cijev kroz koju satelit velikom vrzinom izlijeće u nebo. Inicijalna brzina trebala bi mu biti dovoljna da savlada najveću gravitacijsku silu pri lansiranju, a kasnije se na njemu može uključiti i kemijski reaktivni pogon kako bi mu dao dodatno ubrzanje i umetnuo ga precizno u željenu orbitu. Prema planu, kinetički bi katapult satelite mogao podići do visine od oko 61 kilometra, nakon čega bi trebalo uključivati ugrađene potisnike.

Rakete i sateliti za ovakvo lansiranje moraju biti u stanju izdržati ubrzanje od čak 10.000 G

Prvi test obavljen je na akceleratoru koji veličinom mjeri tek trećinu onoga koji Spinlaunch želi proizvesti. No, čak i umanjeni model promjera je 33 metra, a uspio je testni pasivni projektil dužine 3 metra (i nepoznate mase) izbaciti do visine od "nekoliko kilometara". Prvi test obavljen je na tek 20% snage ovog umanjenog akceleratora. Iz Spinlauncha navode da bi njihove pasivne rakete mogle biti i višetruko iskoristive – jednom kada u orbitu dostave željeni teret, mogle bi se padobranom spustiti na tlo i biti spremne za ponovno katapultiranje.

Video s prvog lansiranja:

Više o načinu rada Spinlauncha: