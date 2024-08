Vjerodajnice osobnosti: alat kojim ćete dokazati da ste čovjek 

Sposobnosti umjetne inteligencije brzo se poboljšavaju. No, dok je pažnja javnosti bila usmjerena ubrzanom razvoju chatbotova, manje se govorilo o tome da sofisticirana umjetna inteligencija omogućuje daleko više mogućnosti od sve boljeg ChatGPT-a. Jedna od njih svakako je i sposobnost umjetne inteligencije da autonomno komunicira na Internetu, upozoravaju autori rada "Personhood credentials: Artificial intelligence and the value of privacy-preserving tools to distinguish who is real online".

Dokazivanje identiteta

Istraživači MIT-a, OpenAI-ja, Microsofta i niza drugih tehnoloških tvrtki i akademskih institucija svjesni su manjkavosti trenutnih rješenja i predlažu moguće rješenje: "vjerodajnice osobnosti" (personhood credentials, PHC), tehniku provjere koja će nekome omogućiti da dokaže da je pravi čovjek i pritom sačuvati vlastitu privatnost na mreži.

Dodavanje opcija za provjeru vjerodajnica osobnosti moglo bi poboljšati sposobnost korisnika da zaštite svoju privatnost i sposobnost usluga da uoče potencijalne prevare

Ove vjerodajnice trebale bi ljudima omogućiti da dokažu da su čovjek bez otkrivanja drugih detalja o identitetu. A da biste je dobili, predlažu autori, morat ćete se osobno pojaviti ili imati odnos s vlastima koje će vam udijeliti nešto poput poreznog broja.

Izvanmrežna komponenta

"U svemu tome ključna je izvanmrežna komponenta. Morat ćete učiniti nešto što samo ljudi mogu. A čak ni najsofisticiranija umjetna inteligencija ne može lažirati ili razbiti kriptografiju", objašnjavaju autori rada koji kombiniraju dvije ideje: sigurnost koju nudi kriptografija i činjenicu da ljudi još uvijek imaju neke sposobnosti koje umjetna inteligencija nema kako bismo dobili stvarno robusna jamstva da ste čovjek.

Vjerodajnice osobnosti oslanjaju se na dva nedostatka umjetne inteligencije: naprednu kriptografiju i činjenicu da AI ne može proći kao osoba u stvarnom svijetu Pixlr

Ove vjerodajnice nadogradile bi se na već postojeću infrastrukturu i sigurnosne tehnologije. One bi, predlažu, trebale biti stvar izbora, a pružatelji usluga mogli bi dopustiti ljudima da odaberu žele li ih koristiti ili ne. No, činjenica je da trenutno ne postoji razuman način da se ljudima omogući komunikacija isključivo sa stvarnim, provjerenim ljudima na mreži. prije ili kasnije bit ćete suočeni s raznim AI agentima, htjeli vi to ili ne.

Koncentracija moći

Dakako, opravdan je strah od koncentracije moći, vezan uz implementaciju vjerodajnica. Ljudi bi morali vjerovati onima koji će ih izdavati i osiguravati privatnost korisnika. Za početak, to znači decentralizaciju izdavatelja i otvoreni protokol koji će spriječiti da se vjerodajnice koriste za nadzor građana.

Postojeći alati za zaštitu i njihovi nedostaci

"AI se ubrzano razvija, svakako mnogo brže od brzine kojom se vlade prilagođavaju ovom napretku. Vrijeme je da vlade i velike tvrtke počnu razmišljati o tome kako će svoje digitalne sustave prilagoditi tako da budu spremni dokazati da je netko čovjek i istovremeno biti sigurni i sposobni zaštiti našu privatnost", zaključuju autori rada.