Zlato iz elektroničkog otpada koristit će se za izradu britanskih kovanica

Elektronički otpad, kojega se u svijetu proizvede preko 50 milijuna tona godišnje, sadrži vrijedne metale poput paladija, zlata i srebra, no oni se i dalje iz e-otpada ne iskorištavaju u dovoljnoj mjeri. Nastavi li se rast tehnološke industrije kakav se bilježi sada, već do 2030. godine u svijetu bi moglo nastajati i do 74 milijuna tona e-otpada godišnje.

U utrku za njegovo pametnije i efikasnije iskorištavanje uključuje se i Kraljevska kovnica novca Ujedinjenog Kraljevstva, Royal Mint. Oni su ostvarili suradnju s kanadskim startupom Excir, koji se bavi "čistom tehnologijom" kako bi prvi u svijetu u širu komercijalnu upotrebu uveli novu tehnologiju recikliranja elektroničkog otpada iz kojeg bi jedinstvenim kemijskim postupkom izvlačili primarno zlato, ali i druge dragocjene materijale.

Izdvajanje zlata na sobnoj temperaturi

Excir je u ove svrhe osmislio i patentirao novu tehnologiju, navodno revolucionarnu, koja iz odbačenih elektroničkih uređaja, primarno iz tiskanih pločica mobitela i računala, izvlači više od 99% tamo ugrađenog zlata. Za razliku od nekih u posljednje vrijeme prikazanih rješenja, ova tehnologija oslanja se na posebnu smjesu kemikalija koje "selektivno ciljaju zlato i dragocjene metale" te ih izdvajaju iz e-otpada "u sekundama". Kanadski se stručnjaci nadaju da će njihova tehnologija omogućiti ponovnu upotrebu velikih količina zlata i pružiti rješenje za rastući svjetski problem elektroničkog otpada.

Royal Mint im trenutačno pomaže u skaliranju ove inovativne tehnologije kako bi ona izišla iz laboratorija i ušla u masovnu upotrebu. Kao osnovnu prednost nove metode izvlačenja zlata ističu činjenicu da se elektronički otpad više neće morati izvoziti iz Ujedinjenog kraljevstva kako bi u kompliciranim procesima izdvajanja dragocjenih metala bio rastaljen pri visokim temperaturama. Naprotiv, Kraljevska kovnica trebala bi iz njega zlato i druge metale izdvajati u svojem pogonu u Južnom Walesu, i to u procesu koji se odvija na sobnoj temperaturi.

O detaljima kemijskog procesa s velikim potencijalom nisu objavljeni detalji

Inicijalno testiranje već im je omogućilo proizvodnju zlata čistoće 999.9 (>24 karata). Jednom kada bude u punoj upotrebi, isti bi proces trebao omogućiti recikliranje paladija, srebra i bakra. Ovaj projekt će biti osmišljen u skladu s cirkularnom ekonomijom, poručili su iz Kraljevske kovnice, i smatraju da ima potencijala upravljati e-otpadom na ekološki održiv i kontroliran način. Rezultat bi trebao biti smanjen utjecaj e-otpada na okoliš, ali i poticanje razvijanja novih vještina i zapošljavanja u toj zemlji.

Ovako dobiveno zlato Royal Mint planira prvo pretvoriti u zlatne poluge, a potom od njih dalje izrađivati svoje proizvode, poput investicijskog zlata i kovanica.