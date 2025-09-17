Hrvatski Telekom kreirao Magenta AI virtualnog asistenta

Magenta AI, novi virtualni asistent Hrvatskog Telekoma razvijen uz Perplexity AI, donosi brze i precizne odgovore korisnicima njihovih usluga unutar aplikacije Moj Telekom, bez dodatnih troškova, registracija ili pretplata

Bug.hr srijeda, 17. rujna 2025. u 12:16

Hrvatski Telekom predstavio je Magenta AI, pametnog virtualnog asistenta ugrađenog u aplikaciju Moj Telekom. Magenta AI razvijen je u suradnji s tvrtkom Perplexity AI, s ciljem da korisnicima isporuči brze, inteligentne i relevantne odgovore na sve vrste upita. Bilo da je riječ o rješavanju matematičkog zadatka, traženju recepta ili bilo koje druge specifične informacije, Magenta AI će pružiti precizne odgovore. Uz Magenta AI sada svatko može, bez potrebe za dodatnom aplikacijom, registracijom ili pretplatom, kvalitetnije napisati e-mail, izraditi sažetak videa, dobiti brzo potreban prijevod, prijedlog za vikend izlet i dr.

Svim korisnicima Moj Telekom aplikacije Magenta AI već je dostupan u glavnoj navigaciji bez ikakve naknade. Oni koji je nemaju, Moj Telekom aplikaciju mogu preuzeti bez naknade u Google Play ili App store, bez obzira jesu li korisnici Hrvatskog Telekoma.

Uvođenjem Magenta AI virtualnog asistenta, Hrvatski Telekom transformira iskustvo korištenja alata umjetne inteligencije te oni postaju dostupniji i jednostavniji za korištenje cjelokupnom društvu.

Prilike koje AI pruža, bilo da se radi o poslovnoj primjeni u vidu povećanja učinkovitosti, personaliziranim uslugama, boljem korisničkom iskustvu ili u svim aspektima privatnog života su ogromne. U HT-u stalno radimo na novim načinima, alatima i primjeni umjetne inteligencije. Nakon što smo omogućili besplatnu godinu Perplexity PRO preplate svima, Magenta AI je novi, ali definitivno ne i posljednji koristan alat kojim činimo umjetnu inteligenciju dostupnu svima. Koncipiran na jednostavan način, u pozadini kojeg je jedan od najmodernijih AI asistenata, Magenta AI svima osigurava odlično korisničko iskustvo. Ovime smo i veliki korak bliže konceptu mobitela bez suvišnih aplikacija, kojeg pokreće isključivo umjetna inteligencija i koji će sam rješavati sve upite, poput primjerice rezervacije zrakoplovnih karata ili smještaja. Tako, primjerice, nedavno predstavljeni novi T Phone 3 te T Tablet 2 uređaji već dolaze s ugrađenim Magenta AI asistentom ”, izjavio je Ivan Runje, direktor Sektora rezidencijalnog marketinga i upravljanja proizvodima u Hrvatskom Telekomu.

U priopćenju za javnost HT kaže kako ntegracija Magenta AI-a predstavlja korak prema intuitivnijem digitalnom iskustvu. Ugradnjom inteligentne pomoći u svoju osnovnu aplikaciju, HT smanjuje napore korisnika i uvodi skalabilne temelje za buduće inovacije. Magenta AI će se kontinuirano unaprjeđivati, a već su poznati i prvi detalji idućih funkcionalnosti koje će postati dostupne unutar Magenta AI. Tiču se slike i zvuka, ali i novih relevantnih partnera poput Picsarta. Korisnici koji to žele, mogu dodati i Magenta AI widget na zaslon svojeg uređaja te dobiti brzi pristup alatu samo jednim klikom.

 



