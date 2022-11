5G mreže uskoro bi mogle biti dostupne i u zrakoplovima u Europi

Komercijalni avioprijevoznici uskoro će moći u svojim putničkim zrakoplovima putnicima ponuditi pristup 5G mobilnim mrežama, kao što to do sada nude za prethodne generacije mobilnih mreža. Rezultat je to prošlotjedne odluke Europske komisije, koja je nadopunila svoje uredbe o telekomunikacijskom spektru, tako da one sada uključuju i korištenje 5G frekvencija u zračnom prometu.

"Nebo nije granica"

Putnici, dakle, na letovima unutar Europske unije, imat će mogućnost koristiti brze moderne mobilne mreže, baš kao što ih koriste i na tlu, iskorištavajući maksimalne dostupne brzine prijenosa podataka. "5G će pružiti inovativne usluge korisnicima te europskim tvrtkama omogućiti rast. Nebo više nije granica kada govorimo o mogućnostima koje pruža superbrza širokopojasna povezivost", poručio je Thierry Breton, povjerenik EK za unutarnje tržište.

Prva odluka Komisije o rezerviranju određenih frekvencija za telekomunikacijske mreže u zrakoplovima donesena je još 2008. godine, pa od tada avioprijevoznici mogu svojim putnicima dati na raspolaganje signal za telefoniranje, razmjenu poruka ili prijenos podataka. Najnoviji dodatak toj odluci otvara vrata za iste usluge, ali na najbržim 5G mrežama.

Usluga se pruža samo unutar putničke kabine u za to opremljenim zrakoplovima, uz pomoć tehnologije "pico-cell". Signal se potom iz zrakoplova preusmjerava preko satelita, koji dalje komuniciraju sa zemaljskim mrežama.

U istoj odluci Komisija je nadopunila u odredbe o korištenju spektra od 5 GHz, što će omogućiti bežično povezivanje autobusa i automobila na cesti. Države članice EU imaju rok do kraja lipnja sljedeće godine za rezervirati 5-gigahercne frekvencije koje bi na cestama koristila isključivo vozila. Primjenu ove tehnologije Europska komisija vidi u sve većoj povezanosti vozila, inovacije u tom području, ali i za aplikacije vezane za metaverzum (iako potonje nisu podrobno objasnili).