Cijene roaminga u UK i međunarodnih poziva ostaju iste do kraja godine

Korisnici usluga elektroničkih komunikacija ne moraju strahovati zbog nepredviđenih troškova u roamingu jer će pravila i cijene za Ujedinjeno Kraljevstvo biti na snazi najmanje do 31. prosinca 2020. kada završava trenutno dogovoreno prijelazno razdoblje i do kad bi se trebala dogovoriti sva pravila u budućim odnosima EU-a i Ujedinjenog kraljevstva.

Dobili smo obavijest HAKOM-a u kojoj je objašnjeno kako izlaskom Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije, zahvaljujući prijelaznom sporazumu, korisnici usluga elektroničkih komunikacija ne moraju strahovati zbog nepredviđenih troškova u roamingu. Naime, za vrijeme boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu korisnici će do daljnjega moći koristiti usluge po jednakim pravilima i ništa se trenutačno ne mijenja, pa tako neće biti ni promjena prilikom pozivanja UK iz Hrvatske. I dalje ostaju na snazi isti uvjeti i cijene korištenja roaminga u Ujedinjenom Kraljevstvu prema pravilu „U roamingu kao kod kuće" (eng. Roam Like At Home), kao i cijene međunarodnih poziva prema Ujedinjenom Kraljevstvu.

Ova pravila će za Ujedinjeno Kraljevstvo biti na snazi najmanje do 31. prosinca 2020. kada završava dogovoreno prijelazno razdoblje.

Podsjećamo kako u EU vrijede propisi koji ograničavaju cijene roaminga za EU korisnike kada borave u drugim državama članicama, kao i za međunarodne pozive iz jedne države članice u drugu. Izlaskom Ujedinjenog Kraljevstva iz EU-a, o ovim pravilima će se pokušati postići dogovor do kraja prijelaznog razdoblja.