Europski telekomi i svemirske kompanije planiraju postati konkurencija Starlinku

Ovoga tjedna skupina je istaknutih europskih igrača s tržišta svemirske tehnologije i telekomunikacija odgovorila na poziv Europske komisije za stvaranje nove europske konstelacije komunikacijskih satelita, pod nazivom IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite). Cilj inicijative je europskim građanima, tvrtkama i državnim institucijama osigurati novi oblik sigurne i otporne infrastrukture za povezivanje na Internet, tj. – stvoriti globalnu konstelaciju koja će konkurirati SpaceX-ovom Starlinku.

Europski svemirski sektor u nastanku

Vodstvo europskog konzorcija čine kompanije Airbus Defence and Space, Eutelsat, Hispasat, SES i Thales Alenia Space, a oslanjat će se i na timove kompanija Deutsche Telekom, OHB, Orange, Hisdesat, Telespazio te Thales. Zajedničkim će snagama, poručuju, stvoriti konstelaciju satelita za pristup Internetu, zasnovanu na arhitekturi koja pokriva više orbita, a bit će usklađena u radu sa zemaljskim telekomunikacijskim sustavima.

Osim spomenutih sudionika, konzorcij će pozvati i europske startupe, mala i srednja poduzeća na suradnju, sa željom stvaranja još šireg partnerstva, inovativnog i konkurentnog europskog svemirskog sektora, u kojem će se izroditi novi poslovni modeli.

Plan im je, kažu, usklađen s vizijama Europske unije o strateškoj autonomiji, postignutoj putem vlastitih neovisnih, sigurnih i otpornih javnih usluga, s ciljem zaštite europskih građana. Partneri poručuju kako su sposobni pružati komercijalne usluge kojima će premostiti digitalni jaz unutar Europe, ali i povećati europski globalni doseg i konkurentnost, kao značajnog svemirskog i digitalnog igrača na svjetskom tržištu.

Kratki rokovi i malo novca

IRIS² omogućit će građanima nove opcije povezivanja na Internet, zašto je EU već pripremila 2,4 milijarde eura – a ovaj se konzorcij nada barem dijelu tih poticaja. Dodatna sredstva u projekt će uložiti i Europska svemirska agencija. Procjene, pak, govore da bi stvaranje opisane konstelacije satelita moglo koštati oko 6 milijardi eura, a Europska komisija želi je dovršiti do 2027. godine.

Stručnjaci procjenjuju kako su i financijski i vremenski okvir "ambiciozni", pogotovo ako se europski partneri misle oslanjati na europske mogućnosti lansiranja u orbitu. Naime, nova raketa Ariane 6 neće biti spremna prije 2025. godine, a postojeći kapaciteti Ariane 5 neće biti dovoljni za planirana lansiranja. SpaceX je svojim Falconom 9, najaktivnijom raketom današnjice, Starlink lansirao tijekom 4 godine – pa i iz tog primjera vidimo da je 2027. godina vrlo kratak krajnji rok za dovršenje konstelacije, koja je tek u planu.