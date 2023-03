OneWeb kompletirao konstelaciju od 618 satelita za globalni pristup Internetu

U ukupno osamnaest lansiranja u nisku Zemljinu orbitu poslano je 618 komunikacijskih satelita, što će OneWebu omogućiti do kraja godine pokrenuti program bežične satelitske povezivosti u cijelom svijetu

Nakon Starlinkovih više stotina satelita, koji već pružaju usluge pristupa Internetu u velikom dijelu svijeta, na scenu stupa još jedan globalni telekomunikacijski igrač, sa sličnim planom. To je OneWeb, kompanija sa sjedištem u Londonu, čiji su vlasnici, među ostalima, britanska vlada, Eutelsat, indijski Bharti Enterprises i japanski SoftBank. OneWeb je protekloga vikenda u nisku Zemljinu orbitu uspješno lansirao već 18. pošiljku satelita, čime je ukupan broj njihovih satelita u orbiti povećan na 618.

Budući da dizajn njihove komunikacijske mreže zahtijeva 588 satelita, pa na temelju toga obećava globalnu pokrivenost, najnovijim lansiranjem postavili su u orbitu dovoljnu infrastrukturu kako bi mogli početi nuditi svoje usluge javnosti. Višak od 30 satelita poslužit će za povećanje otpornosti i redundantnost cijelog sustava.

Usluga do kraja godine

OneWeb najavljuje kako će do kraja ove godine njihove usluge satelitskog pristupa postati dostupne u cijelom svijetu. Do sada su one nuđene tek korisnicima na područjima sjevernije od 50. paralele.

Model OneWebovog internetskog satelita prve generacije

Sateliti su u orbitu bili lansirani raketom LVM3, indijske svemirske organizacije ISRO te agencije NewSpace India Limited (NSIL). Ovaj dobavljač usluga lansiranja odabran je, uz SpaceX, nakon što je, uslijed sankcija uvedenih Rusiji, iz igre silom prilika ispao Roscosmos. Inače je ruska svemirska agenicja svojim Sojuzom lansirala prvih 13 paketa OneWebovih satelita, a nakon početka invazije na Ukrajinu 14. lansiranje bilo je otkazano. Cijeli set od 36 tih satelita ostao je u Kazahstanu, odakle je trebao biti lansiran. Pregovori s Rusima o povratku opreme nisu bili uspješni, pa je OneWebu štetu namirilo osiguranje. Nakon toga, četiri lansiranja povjerili su SpaceX-u i tri NSIL-u.

Nakon ovog bitnog koraka, kompanija će se fokusirati na rješenja za korisnike i povezivanje na Internet korisnika u zabačenim dijelovima svijeta, gdje je ova usluga najpotrebnija.