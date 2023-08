Saudijci imaju prvu ugljično neutralnu 5G mrežu, s baznim stanicama skrivenima u okolišu

Odmaralište Six Senses Southern Dunes na obalama Crvenog mora u Saudijskoj Arabiji, mjesto je na kojem je tamošnji telekomunikacijski operater, Zain KSA, instalirao prve dijelove svoje 5G mreže – i to one koja je, kao prva u svijetu, u potpunosti ugljično neutralna. Mreža je osmišljena i projektirana posebno za ovaj turistički resort, kako bi posjetiteljima dala mogućnost brzog 5G pristupa Internetu, ali uz minimalan utjecaj na okoliš.

Ekološki 5G

Električnu energiju za rad ova mreža u potpunosti dobiva iz fotonaponskih elektrana, čijih je više od 760 tisuća panela partner na projektu, građevinska kompanija Red Sea Global, postavila diljem te turističke regije. Osim što koristi "zelenu" energiju, ova se mreža ističe i dizajnom svojih baznih stanica. Naime, stećak koji vidite na slikama uz tekst nije prirodan ili načinjen od kamena. Naprotiv, riječ je o umjetnoj kreaciji, stvorenoj uz pomoć tehnologije 3D ispisa, kojom je nastalo ovo "kućište" za antene, kako bi se one bolje utopile u okoliš i bile skrivene od pogleda.

Osim što ne narušava prirodne ljepote krajolika, projekt ostvaruje i dodatne ciljeve: omogućava brzu bežičnu povezivost, uz smanjenje emisija stakleničkih plinova, očuvanje okoliša i promociju obnovljivih izvora energije. Vanjština ovih telekomunikacijskih "tornjeva" tako ne odudara od stjenovitog okoliša, uklapa se u ostatak krajolika unutar odmarališta, pa većina posjetitelja neće niti znati da se u ovim strukturama zapravo krije tehnologija koja ih spaja na mrežu telekoma.

"Davanjem prioriteta održivim tehnologijama, kroz inovacije i razvoj digitalne infrastrukture, te vrijednosti možemo učinkovito pretvoriti u stvarnost. Takvim pristupom predani smo lokalizaciji inovacija i promicanju korištenja lokalnog sadržaja te smo uspješno izgradili 5G tornjeve za ovaj projekt u Saudijskoj Arabiji. Ovim postignućima dodatno jačamo našu potporu jednom od ključnih strateških projekata naše zemlje, pokazujući predanost ostvarenju ciljeva saudijske "Vizije 2030" za digitalnu transformaciju i održivost diljem zemlje, uključujući ciljeve postizanja ugljične neutralnosti do 2060. godine i poboljšanja kvalitete život diljem Kraljevine", poručuju iz telekoma Zain KSA.