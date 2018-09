Unatoč Brexitu britanski operateri mogli bi nastaviti s praksom besplatnog roaminga

Europska unija prošle je godine na cijelom svojem području uvela telefoniranje bez dodatne naplate roaming troškova, poznato kao "Roam Like at Home". U tom aranžmanu svi stanovnici EU mogu na području bilo koje od 28 država članica telefonirati, slati poruke i surfati na mobilnim uređajima kao i u vlastitoj zemlji, no do nekih bi promjena uskoro moglo doći. Naime, za pola godine će Ujedinjeno Kraljevstvo izaći iz EU, a svi detalji oko tog procesa još nisu dogovoreni.

Za sada se primjerice zna da će građani UK ostati bez prava na .eu domene, vjerojatno i bez pristupa tajnim podacima satelitskog sustava Galileo, a sada se špekulira i o ukidanju besplatnog roaminga. Prema trenutačnom stanju pregovora, vlasti Ujedinjenog Kraljevstva više neće svojim građanima morati jamčiti jeftino telefoniranje. Zadržat će najvišu dozvoljenu razinu troškova, obavijesti o troškovima "nabijenim" u inozemstvu, ali detalje oko tarifa ostavit će na izbor svojim teleoperaterima.

UK can't guarantee British citizens won't be hit with painful roaming charges after no-deal Brexit https://t.co/d1J7qn3Gs6 — The Independent (@Independent) September 13, 2018

Britanski je portal The Register ispitao kako operateri stoje po tom pitanju – i došao do ipak ohrabrujućih informacija. Operateri EE, O2, Vodafone i Three za ovaj su portal službeno izjavili da svojim korisnicima ne planiraju podizati troškove u slučajevima kada oni otputuju negdje u EU. No, izostanak planova u ovom trenutku ipak ne mora biti i jamstvo da se s vremenom neki dodatni troškovi ipak neće pojaviti.

Isto tako, informacija o naplati troškova roaminga ljudima koji iz EU doputuju na Otok nakon ožujka 2019. godine, za sada nema – kao niti konačnog dogovora između europskih i britanskih pregovaračkih timova.