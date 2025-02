Arenasport će se postupno povući iz Hrvatske, što će biti sa sportskim prijenosima?

Prošlo je gotovo pet godina od posljednjeg velikog preslagivanja na domaćem tržištu televizijskih sportskih prijenosa, kad su određeni zanimljivi sadržaji iz ruku SportKluba završili pod kapom Arenasporta, a SportKlub bio uklonjen s nekih nacionalnih IPTV platformi – sve uslijed tadašnjeg velikog sukoba Telekoma Srbije i United Grupe oko otkupa prava na prijenos nogometnih natjecanja.

Telekom Srbije tada je otkupio prava prijenosa talijanske, engleske i španjolske lige Lige prvaka, a otprije su imali prava na prijenos NBA utakmica i NFL-a. SportKlub je zadržao Formulu 1 i Bundesligu te niz manjih natjecanja. No, sada se javlja nova konstelacija snaga – United Grupa (vlasnik SportKluba) prodaje svoje poslovanje izvan Europske unije kompaniji e& PPF Telecom Group, što znači da će ono završiti pod kapom dojučerašnjeg konkurenta, Telekoma Srbije.

Preslagivanje sportskih kanala

Samim time Arenasport će preuzeti TV prava koja je tamo držao SportKlub, pa će gotovo sva televizijska prava za sportske prijenose u Srbiji i ostalim zemljama Zapadnog Balkana biti u rukama iste TV kuće. Istodobno će ona napustiti Hrvatsku, najavio je Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija: "Nećemo više uzimati sportski sadržaj za Hrvatsku i Sloveniju", najavio je tijekom intervjua na RTS-u. U praksi to bi trebalo značiti da se Arenasport više neće natjecati za nova prava, odnosno da će se povlačiti iz Hrvatske kako im trenutačno važeći ugovori za prijenose budu istjecali.

Arenasport ima prava prijenosa španjolske La Lige do kraja sezone 2025/26., Lige prvaka do sezone 2026/27, engleske Premier lige do 2027/28 i talijanske Serie A do 2028/29 – dakle, hrvatskim će gledateljima još neko vrijeme ostati kao dobar izbor za ljubitelje nogometa, ali i NBA te NFL liga. Jednom kad navedena prava isteknu, za njih će biti pokrenuta nova dražba.

Neki mediji pišu da bi se tada ponovno u igru mogao početi vraćati SportKlub, no on je tu u nepovoljnoj poziciji jer se u Hrvatskoj emitira samo putem platforme EON TV, u vlasništvu United Grupe. Špekulira se da bi licitirati mogao i Hrvatski Telekom, koji sada prenosi Arenasport i mogao bi njihovim povlačenjem ostati bez dijela gledatelja. HT već ima prava za SHNL, utakmice domaćeg prvenstva emitira na specijaliziranom kanalu MaxSport, pa bi i za njih dodavanje stranih nogometnih liga također bio logičan poslovni potez.