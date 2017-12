Blagdanski pokloni HT-a za korisnike MAXtv-a

Ove blagdane Hrvatski Telekom svojim korisnicima poklanja više od 50 božićnih filmova koji će se emitirati na novopokrenutom Pickbox TV kanalu, smještenome na 10. poziciji MAXtv-a i dostupnom u osnovnom korisničkom paketu. HT korisnici tako će moći pogledati četiri božićna filma dnevno, a uz dnevnu dozu Božića prikazivat će se i nekoliko ekskluzivnih naslova.

U razdoblju od 23. prosinca do kraja godine, Hrvatski Telekom omogućuje gledanje božićnih filmova kroz cijeli dan!

Na sam Božić i usporedno s britanskom premijerom, na Pickbox TV kanalu prikazivat će se Doktor Who božićni specijal: Zarobljeni u vremenu. Obožavatelji kultne serije znaju kako su božićni specijali posebni jer donose puno novosti, pa će tako i ove godine biti predstavljen presedan u povijesti Doktora Who – po prvi put kormilo Tardisa preuzima žena. Osim Doktorice vidjet ćemo i Capaldija u ulozi 12. Doktora, kao i Bradleya koji glumi prvoga Doktora.

U sklopu bogate ponude prikazivat će se i sadržaj koji je namijenjen isključivo HT korisnicima i Pickbox TV kanalu. Među njima zasigurno je najpopularniji animirani Disney crtić Snježno kraljevstvo (Frozen) koji oduševljava djecu diljem svijeta. Osim Snježnog kraljevstva HT korisnici će imati priliku pogledati i klasike poput Ljepotica i zvijer (Beauty and the beast), 101 i 102 dalmatinera (101 Dalmatians, 102 Dalmatians), Dama i lutalica (Lady and the Tramp), Život je lijep (La Vita E Bella), Začarana Ella (Ella Enchanted) i Igra sudbine (Serendipity).

Među igranim filmovima koji će biti u božićnoj ponudi na Pickbox TV kanali ističu se Božićna priča (Disney's A Christmas Carol), Nezaboravni blagdan (One Magic Christmas), Zločesti Djed Mraz (Bad Santa), Otkažite Božić (Cancel Christmas), Obiteljski blagdan (The Family Holiday), Djed Božićnjak 1, 2, 3 (The Santa Clause 1, 2, 3), Zabijelio je snijeg (Dashing Through The Snow), Čokolada (Chocolat) i mnogi drugi božićni klasici.

Uz ekskluzivni sadržaj, na kanalu će se besplatno prikazivati i prve sezone hit serija poput Vikinga (Vikings), Moći (Power) i Neprilagođenih (Misfits).