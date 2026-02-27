SHNL na MAXtv-u do 2031. godine uz najvrjedniji sporazum za TV prava dosad

Hrvatski nogometni savez osigurao je rekordnih 61,7 milijuna eura kroz novu petogodišnju suradnju s Hrvatskim Telekomom i SuperSportom, uz poseban naglasak na razvoj infrastrukture i travnjaka

Sandro Vrbanus petak, 27. veljače 2026. u 11:04

U zagrebačkom hotelu Garden Inn by Hilton svečano je potpisan novi ugovor o medijskim i marketinškim pravima za utakmice pod okriljem Hrvatskog nogometnog saveza, načelno dogovoren u lipnju prošle godine. Riječ je o najvrjednijem sporazumu u povijesti domaćeg klupskog nogometa kojim su definirani odnosi za razdoblje od natjecateljske godine 2026./27. do kraja sezone 2030./31. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 61,7 milijuna eura, čime je osiguran značajan financijski impuls za daljnji razvoj sporta.

Hrvatski Telekom, kao vlasnik medijskih prava, u sljedećih će pet sezona uložiti ukupno 49,2 milijuna eura. Istodobno, SuperSport preuzima marketinška prava te prava na klađenje uz investiciju od 12,5 milijuna eura. Predsjednik HNS-a Marijan Kustić istaknuo je važnost ovog partnerstva za klubove, prisjetivši se uspješne suradnje iz protekle četiri godine, koja je kulminirala iznimno uzbudljivom završnicom prvenstva i podizanjem kvalitete nogometa na svim razinama.

Ulaganja u infrastrukturu

Član Uprave Hrvatskog Telekoma, Krešimir Madunović, naglasio je da dobra infrastruktura izravno utječe na kvalitetu sadržaja i gledanost. U skladu s tom strategijom, dio sredstava iz novog ugovora bit će namjenski usmjeren u obnovu travnjaka i prateće infrastrukture. Cilj je dodatno podići produkcijsku kvalitetu i atraktivnost natjecanja, što će u konačnici rezultirati boljim uvjetima za igru i većim interesom publike: "Hrvatski Telekom itekako je podigao kvalitetu sadržaja, godišnje se proizvede 800 emisija, ali ono što je posebno bitno u našem biznisu je dobra infrastruktura jer bez nje nema niti kvalitetnog sadržaja", izjavio je Madunović.

"Jako smo zadovoljni dugogodišnjom suradnjom s Hrvatskim nogometnim savezom, rekla bih da je to win-win suradnja jer hrvatski klubovi omogućuju najbolji sadržaj, a vjerujem da mi pomažemo tako da taj sadržaj činimo dostupnim svim našim korisnicima, odnosno onima koji koriste MAXtv u Hrvatskoj. Osim toga, atraktivnost sadržaja nastojimo začiniti posebnim emisijama. Nema dvojbe da je nogomet najvažnija sporedna stvar na svijetu i zato u nju ulažemo i radujemo se daljnjoj suradnji", rekla je predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma Nataša Rapaić.

Finalizacijom ovog sporazuma, domaći nogomet ulazi u novo razdoblje financijske stabilnosti. Uz osigurana sredstva za rad s mladima i poboljšanje uvjeta na stadionima, očekuje se da će hrvatska liga nastaviti uzlaznom putanjom. Partneri su zaključili kako je ovo partnerstvo donijelo obostranu vrijednost, a stečena međunarodna iskustva bit će iskorištena za daljnje podizanje standarda profesionalnog nogometa u Hrvatskoj.

 
 

