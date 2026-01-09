Dolby Vision 2 stiže ove godine, evo što donosi

Dolby je na CES-u 2026 detaljnije predstavio Dolby Vision 2, novu generaciju svoje tehnologije za poboljšanje slike.

Bug.hr petak, 9. siječnja 2026. u 20:17
📷 Foto: Dolby
Foto: Dolby

Iako je Dolby najavio Dolby Vision 2 prije nekoliko mjeseci, tvrtka je novu platformu prvi put detaljnije otkrila na ovogodišnjem CES-u. Otkriveno je tako da će Dolby Vision 2 biti dostupan ove godine, ali će njegova dostupnost u početku biti ograničena.

Što je uopće Dolby Vision 2?

Dolby Vision 2 je Dolbyjeva nova generacija tehnologije za poboljšanje slike koju je tvrtka najavila u rujnu. Novi standard donijet će nekoliko stvari za poboljšanje kvalitete prikaza na vašem televizoru, uključujući prepoznavanje sadržaja koje optimizira postavke televizora ovisno o tome što i gdje gledate. Ovaj prvi element poboljšat će scene za koje se mnogi gledatelji žale da su pretamne, kompenzirat će ambijentalno osvjetljenje i primijeniti prilagodbe pokreta za sportove uživo i videoigre.

Dolby Vision 2 također će donijeti novo mapiranje tonova za poboljšanu reprodukciju boja. Na raznim demonstracijama na CES-u bilo je vidljivo kako novo mapiranje tonova donosi značajnu razliku u reprodukciji boja, što se smatra najvećim poboljšanjem u odnosu na trenutni Dolby Vision.

Tu je i nova značajka Authentic Motion koja će pružiti optimalnu količinu zaglađivanja kako bi sadržaj izgledao "autentičnije filmski", prema riječima iz Dolbyja. To znači uklanjanje neželjenog trzanja slike, ali bez stvaranja takozvanog "efekta sapunice".

Sve u svemu, prema ovome se može zaključiti da Dolby iskorištava sve mogućnosti današnjih televizora, uprežući poboljšanja u kvaliteti prikaza i procesorskoj snazi koje su tvrtke razvile u desetljeću od prvog pojavljivanja Dolby Visiona.

Koji televizori i servisi prvi dobivaju podršku?

Najveća vijest vezana uz Dolby Vision 2 na CES-u bila je objava prva tri proizvođača televizora koji su obećali podršku za novi standard. Hisense ga donosi na svoje RGB MiniLED televizore za 2026. godinu, uključujući serije UX, UR9 i UR8. Tvrtka ga također planira dodati na više MiniLED televizora putem OTA (over-the-air) nadogradnje. TCL-ova X QD-Mini LED TV serija i C serija za 2026. podržavat će Dolby Vision 2 putem buduće nadogradnje. Bit će dostupan i na Philipsovim OLED televizorima tvrtke TP Vision za 2026., uključujući serije Philips OLED811 i OLED911, kao i na flagship modelu OLED951.

Sigurno će biti i drugih tvrtki koje će najaviti podršku za Dolby Vision 2 tijekom 2026. godine. Sony više ne najavljuje svoje nove televizore na CES-u, tako da je to samo jedno od većih imena koje tek treba otkriti svoje planove. Svi nadolazeći televizori koji žele iskoristiti cijeli paket alata koje Dolby Vision 2 nudi morat će imati senzor ambijentalnog svjetla, jer je to jedan od ključnih aspekata Dolbyjeve nadogradnje.

Druga velika vijest o Dolby Vision 2 na CES-u bila je najava prvog streaming servisa koji će podržati platformu. Peacock je zgrabio tu čast i za sada je jedini servis koji je obećao podršku, kako je izvijestio Engadget. Međutim, nekoliko servisa podržava trenutnu verziju Dolby Visiona, uključujući Netflix, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video, HBO Max i Paramount+. Kao i s dodatnom podrškom proizvođača televizora koja će sigurno biti najavljena tijekom godine, očekuje se da će se uskoro pridružiti i više streaming servisa.

 



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi