Dolby Vision 2 stiže ove godine, evo što donosi

Iako je Dolby najavio Dolby Vision 2 prije nekoliko mjeseci, tvrtka je novu platformu prvi put detaljnije otkrila na ovogodišnjem CES-u. Otkriveno je tako da će Dolby Vision 2 biti dostupan ove godine, ali će njegova dostupnost u početku biti ograničena.

Što je uopće Dolby Vision 2?

Dolby Vision 2 je Dolbyjeva nova generacija tehnologije za poboljšanje slike koju je tvrtka najavila u rujnu. Novi standard donijet će nekoliko stvari za poboljšanje kvalitete prikaza na vašem televizoru, uključujući prepoznavanje sadržaja koje optimizira postavke televizora ovisno o tome što i gdje gledate. Ovaj prvi element poboljšat će scene za koje se mnogi gledatelji žale da su pretamne, kompenzirat će ambijentalno osvjetljenje i primijeniti prilagodbe pokreta za sportove uživo i videoigre.

Dolby Vision 2 također će donijeti novo mapiranje tonova za poboljšanu reprodukciju boja. Na raznim demonstracijama na CES-u bilo je vidljivo kako novo mapiranje tonova donosi značajnu razliku u reprodukciji boja, što se smatra najvećim poboljšanjem u odnosu na trenutni Dolby Vision.

Tu je i nova značajka Authentic Motion koja će pružiti optimalnu količinu zaglađivanja kako bi sadržaj izgledao "autentičnije filmski", prema riječima iz Dolbyja. To znači uklanjanje neželjenog trzanja slike, ali bez stvaranja takozvanog "efekta sapunice".

Sve u svemu, prema ovome se može zaključiti da Dolby iskorištava sve mogućnosti današnjih televizora, uprežući poboljšanja u kvaliteti prikaza i procesorskoj snazi koje su tvrtke razvile u desetljeću od prvog pojavljivanja Dolby Visiona.

Koji televizori i servisi prvi dobivaju podršku?

Najveća vijest vezana uz Dolby Vision 2 na CES-u bila je objava prva tri proizvođača televizora koji su obećali podršku za novi standard. Hisense ga donosi na svoje RGB MiniLED televizore za 2026. godinu, uključujući serije UX, UR9 i UR8. Tvrtka ga također planira dodati na više MiniLED televizora putem OTA (over-the-air) nadogradnje. TCL-ova X QD-Mini LED TV serija i C serija za 2026. podržavat će Dolby Vision 2 putem buduće nadogradnje. Bit će dostupan i na Philipsovim OLED televizorima tvrtke TP Vision za 2026., uključujući serije Philips OLED811 i OLED911, kao i na flagship modelu OLED951.

Sigurno će biti i drugih tvrtki koje će najaviti podršku za Dolby Vision 2 tijekom 2026. godine. Sony više ne najavljuje svoje nove televizore na CES-u, tako da je to samo jedno od većih imena koje tek treba otkriti svoje planove. Svi nadolazeći televizori koji žele iskoristiti cijeli paket alata koje Dolby Vision 2 nudi morat će imati senzor ambijentalnog svjetla, jer je to jedan od ključnih aspekata Dolbyjeve nadogradnje.

Druga velika vijest o Dolby Vision 2 na CES-u bila je najava prvog streaming servisa koji će podržati platformu. Peacock je zgrabio tu čast i za sada je jedini servis koji je obećao podršku, kako je izvijestio Engadget. Međutim, nekoliko servisa podržava trenutnu verziju Dolby Visiona, uključujući Netflix, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video, HBO Max i Paramount+. Kao i s dodatnom podrškom proizvođača televizora koja će sigurno biti najavljena tijekom godine, očekuje se da će se uskoro pridružiti i više streaming servisa.