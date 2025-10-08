Philips OLED 950 serija donosi novu tehnologiju panela i odustajanje od ugrađenih soundbar zvučnika

SPECIFIKACIJE – Philips 65OLED950/12 Ekran 65 OLED / 4K (3.840x2.160) / 120 Hz (144 Hz uz VRR) HDR Da (HDR10, HLG, HDR10+, Dolby Vision) Konektori 4x HDMI (2x HDMI 2.1), 2xUSB Mreža LAN, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 Procesor P5 Dual AI Softver Google TV

Najjači Philipsov OLED model posljednji je koji izlazi na tržište u 2025. godini i trebao bi se suprotstaviti modelima kao što su LG G5 s kojime dijeli novi OLED META 3 panel, zatim Samsung S95F i Sony Bravia 8 II, koji s druge strane koriste QD-OLED tehnologiju. Za ovu seriju Philipsa u prošlim je generacijama bio karakterističan sustav zvučnika koji je u formi gotovo soundbara bio ispod ekrana. Philips se sada odmaknuo od te ideje, no i dalje je tu njihov P5 procesor te za ovaj najjači model četverostrani Ambilight.

Metalne tanke nožice i metalni vrlo tanak obrub oko panela odlike su dizajna OLED 950 serije, uz nezaobilazni u ovom slučaju četverostrani Ambilight

Kada govorimo o dizajnu modernih televizora, pomalo postajemo poput ponavljajućih papiga, jer su osobito ovi premium modeli vrlo slični po iznimno tankim okvirima oko panela. Philips je na modelu 950 uz tanke metalne nožice postavio vrlo tanki također metalni obrub oko ekrana. Kao i ostali OLED televizori, tu je prilično tanki profil, a spomenuti Ambilight je jedan od najvažnijih dodataka koji omogućuje „povećavanje“ slike, odnosno prijenos boja sa sadržaja ekrana na zid iza televizora. Ambijentalna rasvjeta sad već ima i niz drugih modova i funkcionalnosti i zaštitni je znak Philipsa.

Novi OLED META 3 panel koji Philips dijeli s LG G5 serijom donosi visoku vršnu svjetlinu od 3700 cd/m2, pri čemu i dalje ima blagodati OLED tehnologije kao što je savršena crna i ogromni kontrast

Za svoje televizore, Philips nabavlja panele od LG Displaya, a serija 950 koristi META 3, odnosno panel koji koristi novu tehnologiju Primary RGB Tandem. LG i Philips odmaknuli su se od MLA-OLED-a i s novom tehnologijom između dva plava sloja crvena i zelena imaju svaka svoj sloj. Rezultat je povećanje svjetline s 250 na 350 cd/m2 na cijelom ekranu i vršne svjetline na ogromnih 3700 cd/m2. Istovremeno ovaj 10 bitni panel pokriva 99,5% DCI-P3 spektra, podržava sve HDR formate uključujući i Dolby Vision. Za napredno procesiranje slike brine se deveta generacija P5 Dual AI procesora, a nisu zanemareni niti igrači. Uz četiri HDMI 2.1 konektora, osnovna stopa osvježavanja panela od 120 Hz u VRR načinu ide do 144 Hz. Podržani su AMD FreeSync Premium Pro i TV je kompatibilan s G-Syncom, a tu je i Game Bar 2.0 sučelje koje omogućuje prilagodbu i mijenjanje postavki igara za vrijeme igranja.

Osim Ambilighta, jedan od jačih prodajnih aduta za Philips je Google TV pametno sučelje koje dolazi s naprednim streaming opcijama, najvećim brojem aplikacija i u vrhu je po kvaliteti. Iako se serija odmaknula od ugrađenih Bowers & Wilkins zvučnika, audio sustav od 70 W s četiri zvučnika i subwooferom i dalje je iznad prosjeka u svijetu televizora. Philips OLED 950 dolazi samo u dvije veličine od 65 i 77 inča. Pri lansiranju cijena 65'' modela je oko 2600 eura na europskom tržištu, što bi moglo biti još malo više kada stigne u hrvatske trgovine. No i s tom očekivanom cijenom vrlo je kompetitivno pozicioniran u odnosu na ostale flagship OLED modele.