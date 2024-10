Prikupljanje podataka gledatelja putem pametnih televizora: Pozivi za istragu FTC-a i FCC-a

Povezani televizori, pametni televizori ili smart TV, kako ih se naziva, omogućuju internetsku povezanost i pristup brojnim streaming servisima te pružaju gledateljima pristup zabavnom sadržaju prema svim interesima. Međutim, sve ima cijenu koju mnogi potrošači možda ne razumiju u potpunosti.

Kako nas gleda TV

Izvješće na 48 stranica, pod naslovom "How TV Watches Us: Commercial Surveillance in the Streaming Era", naglašava da je sustav povezanih televizora složen, uključujući brojne sudionike poput proizvođača uređaja, kreatora sadržaja, tvrtki za oglašavanje i posrednika podataka. Ova složena mreža stvorila je okruženje pogodno za opsežno prikupljanje i dijeljenje podataka. Izviješća su poslana FTC-u, FCC-u, Glavnom državnom odvjetniku Kalifornije i Kalifornijskoj agenciji za zaštitu privatnosti (CPPA)

Prema izvješću, sastavljenom od Centra za digitalnu demokraciju (Center for Digital Democracy, CDD), povezani televizori prikupljaju velike količine podataka o navikama gledatelja, preferencijama i čak osobnim informacijama. Ti podaci uključuju povijest gledanja, korištenje aplikacija, pretraživanja, glasovne naredbe, aktivnosti internetskog pregledavanja i osobne podatke unesene tijekom postavljanja uređaja ili stvaranja računa. Prikupljanje podataka proteže se i izvan samog televizora, prateći korisnike na drugim uređajima na istoj mreži.

Nitko ne čita Uvjete korištenja

Izvješće tvrdi da mnogi potrošači nisu svjesni opsega prikupljanja podataka putem njihovih pametnih televizora. Pravila privatnosti često su dugačka, složena i teško razumljiva hrpa paragrafa, koje mnogi preskaču. Mehanizmi za isključivanje koje nude neki proizvođači kritizirani su kao neadekvatni, često znatno ograničavajući funkcionalnost uređaja ako se korisnik odluči za zaštitu privatnosti.

Unovčavanje prikupljenih informacija

Najviše zabrinjava što se prikupljeni podaci široko dijele i monetiziraju. Proizvođači pametnih televizora i pružatelji platformi često surađuju s trećim stranama, uključujući posrednike podataka i oglašivače, kako bi unovčili prikupljene informacije. Ovi se podaci koriste za ciljano oglašavanje, preporuke sadržaja, a u nekim slučajevima prodaju se drugim tvrtkama za različite svrhe.

Uključeni Amazon i Peacock

Kako piše ArsTechnica: "Amazon Web Services (AWS) i oglašivačka tehnološka tvrtka TripleLift razvijaju vlastite modele i tehnike strojnog učenja za dinamično postavljanje proizvoda u televizijske emisije koje se prenose putem Interneta. Prema AWS-ovoj studiji slučaja iz 2021. godine, ova tehnologija omogućuje umetanje novih scena s izloženim proizvodima u stvarnom vremenu, bez ometanja gledanja. U sličnom duhu, Peacock, usluga streaminga u vlasništvu NBCUniversala, surađuje s TripleLiftom na stvaranju 'In-Scene' oglasa. NBCUniversal je izjavio da su ti oglasi trenutno u fazi testiranja."

Američki zakon neadekvatan

U izvješću se naglašava da trenutni regulatorni okvir u SAD-u nije adekvatan. Autori pozivaju FTC da istraži jesu li prakse prikupljanja i dijeljenja podataka tvrtki obmanjujuće prema Zakonu o FTC-u. Zahtijeva se temeljita istraga praksi prikupljanja, korištenja i dijeljenja podataka, procjena adekvatnosti trenutnih objava o privatnosti i mehanizama pristanka te razmatranje novih propisa ili zakona.

FTC i FCC još nisu formalno odgovorili na poziv za istragu, ali očekuje se da se neće oglušiti.