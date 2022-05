Samsungov QN95B započinje "godinu Neo QLED-a"

SPECIFIKACIJE - Samsung Neo QLED 4K QN95B Ekran 55" - 85" LCD Mini LED FALD / 4K (3.840x2.160) / 144 Hz HDR Da (HDR10+, HLG) Konektori 4x HDMI 2.1, 3x USB Mreža LAN, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.2 Procesor Neural Quantum Processor 4K Softver Tizen 7.0

Samsung je 2022. proglasio “godinom Neo QLED-a”, a dolaskom proljeća ta je godina konačno došla i u naše krajeve. Nije prošlo puno vremena od prve serije Neo QLED televizora, ali za još relativno mladu potrošačku tehnologiju nije neobično da se nove verzije i iteracije pojavljuju u brzom redoslijedu. Samsungov brendirani naziv za nju zapravo samo naznačuje posebnu izvedbu Mini LED-a, koji postaje sve češća pojava na tržištu, ali i dalje po cijeni zbog koje ni OLED nije loša alternativa.

Nova verzija Tizen 7.0 operativnog sustava donosi primjetno drugačije korisničko sučelje, prilagođeno streaming sadržajima

QN95B označava najpristupačniju seriju Mini LED televizora s 4K rezolucijom, ali uz njih su se na tržištu pojavile čak tri 8K serije za one s višim očekivanjima i dubljim džepovima. Očekujemo da će se 4K modeli stoga biti nešto popularniji, a mogu se pronaći u izvedbama od 55" do 85" po cijenama od 18.999 kn za najmanju do 47.599 kn za najveću dijagonalu ekrana. Jedna dimenzija koja i dalje značajno napreduje zahvaljujući Mini LED tehnologiji jest debljina ekrana: smanjena je na samo 17,4 milimetara.

Niski profil Mini LED dioda omogućavaju iznimno tanki profil

Cijene ove serije trebale bi biti opravdane vrhunskim karakteristikama, kako samog zaslona, tako i svih drugih aspekata. Na papiru nema previše promjena od prethodne QN90B serije, osim prelaska na noviju verziju operativnog sustava Tizen, s pomalo izmijenjenim korisničkim sučeljem. Za starije modele neće biti nadogradnje operativnog sustava tako da će za sada novi OS biti dostupan samo na najnovijim Samsungovim televizorima. Mozak operacije je i dalje njihov Neural Quantum Processor, a zvučnici od 70 W po prvi puta podržavaju Dolby Atmos, čak i za streaming sadržaje i Wi-Fi izvore.

Elegantno smješteni zvučnici od 70W po prvi puta će projicirati i Dolby Atmos zvuk

Bitna novost je povećanje frekvencije osvježavanja ekrana na 144 Hz pri maksimalnoj 4K rezoluciji, ali bitno je napomenuti da će ona biti ostvariva samo ako ju koristite za reprodukciju sadržaja s PC-ja. Za igrače konzole će maksimalna rezolucija i frekvencija i ostati 4K/120 Hz. Srećom, sva četiri HDMI 2.1 ulaza sada podržavaju HDR10+ standard, kao i tehnologiju adaptivne sinkronizacije AMD FreeSync Premium Pro.