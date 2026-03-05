Sve više glasina da Sony odustaje od prebacivanja PlayStation ekskluziva na PC

Ne jednom hvalili smo novu politiku Sonyja, koji je prije par godina počeo dovoditi ekskluzivna izdanja za PlayStation na PC, no izgleda da su odlučili promijeniti stav

Prošli tjedan krenule su glasine o mogućem povlačenju novih poteza Sonyja glede politike dovođenja ekskluzivnih igara za PlayStation na PC. Iako ih tada nismo uzimali previše ozbiljno jer glasine i tračevi uvijek kruže, jučerašnja objava Bloomberga mogla bi biti potvrda da u Sonyju pušu neki novi vjetrovi.

Prema njihovim provjerljivim izvorima unutar Sonyja, iako ne navode konkretno o kome je riječ, vlasnik PlayStationa uistinu je napravio oštar zaokret i odlučio zaustaviti preradu hitova za PC, a prva igra koja bi trebala ostati vezana isključivo za njihovu konzolu jest prošlogodišnji hit Ghost of Yotei koji je na nas ostavio snažan dojam.

Uz to, izgleda da igrači na PC-u također neće imati priliku zaigrati dolazeći Housemarqueov TPS Saros. Igre koje su već u procesu prerade ili pred izlaskom, poput Death Strandinga 2 izaći će kako je planirano, no sve buduće single-player igre su pod upitnikom.

Dakako, „igre kao servis“, koje u Sonyju očajnički žele, ali nikako da izbace neki hit, i dalje ostaju predviđene za obje platforme, no opet, sve ovisi o tome kakvim će se pokazati Marathon, u kojeg izdavač i developerski tim Bungie polažu mnogo nade.