TCL P8K je bogato opremljeni QLED model sa 144 Hz i Google TV-om za ispod 400 eura

P8K je klasični LED televizor s Quantum Dot slojem koji donosi visoku stopu osvježavanja panela ONKYO 2.1 audio sustav i naprednu HDR podršku i koji u veličini od 55'' možete nabaviti za ispod 400 eura

SPECIFIKACIJE – TCL 55P8K Ekran 55" QLED / 4K (3.840 x 2.160) / 144 Hz HDR Da (Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG) Konektori 4 x HDMI 2.1, USB 3.0 Mreža LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 Procesor AiPQ Pro Softver Google TV

TCL je jedan od proizvođača koji zahvaljujući vlastitoj proizvodnji panela uspijeva ponuditi vrlo dobro opremljen televizore za iznimno konkurentne cijene. Takav je slučaj i s P serijom kod koje je za 2025. godinu najjači model P8K. Radi se o klasičnom LED televizoru s direktnim pozadinskim osvjetljenjem koje je dodatno obogaćeno Quantum Dot slojem, a uz to se odlikuje modernim dizajnom i naprednom podrškom za gaming i HDR reprodukciju.

Iako se radi o televizoru srednje kategorije, dolazi s naprednim ONKYO audio sustavom koji uključuje subwoofer

Iako se radi o televizoru srednje cjenovne kategorije, P8K donosi premium dizajn koji se odlikuje u tankom ujednačenom profilu, metalnim tankim nožicama pri krajevima televizora i vrlo tankom metalnom rubu oko panela. Straga uz kvadratičasti uzorak možemo pronaći i subwoofer, što je vrlo vrijedan dodatak i pojačanje za zvučnu sliku, pogotovo u ovom cjenovnom razredu.

TCL P8K ima VA panel, 144 Hz i bogatu HDR i gaming podršku

TCL P8K dolazi s HVA panelom, dorađenom inačicom VA koja poboljšava vidljivost iz kutova, poboljšava kontrast koji je i inače viši u odnosu na konkurentni IPS. Televizor dolazi s Quantum Dot slojem koji omogućuje bolji prikaz boje pa ovaj model pokriva 93% DCI-P3 spektra, a uz solidnu svjetlinu od 350 cd/m2 tu je i široka podrška za HDR formate uključujući i Dolby Vision.

Televizor ima i visok refresh rate od 144 Hz, a gaming publiku razveselit će i sva četiri HDMI 2.1 konektora te AMD FreeSync. Tu su za igrače još Game Picture način, a kroz Game Bar možete odabrati žanr igra i podesiti još druge postavke. Televizor omogućuje i ultraširoki 32:9 prikaz, kao i pomoć kod ciljanja, a tu je i ALLM podrška pa će i vlasnici modernih konzola moći iskoristiti 4K/120 Hz.

Svi konektori smješteni su na očekivano mjesto, a sva su četiri HDMI-a verzije 2.1

Televizor dolazi s AiPQ Pro procesorom te donosi niz AI poboljšanja kao što su AI Contrast, Color, Clarity, Motion i HDR. AI funkcionalnosti protežu se i na reprodukciju zvuka kroz Vertical AI Sound Field, a podržani su Dolby Atmos i DTS:X, a ukupna snaga sustava je 25 W. TCL dolazi s ponajboljim pametnim sučeljem Google TV-om koji ima najveći izbor aplikacija i podržava sve poznate streaming servise kao i jednostavno streamanje s mobilnih uređaja.

Cijena TCL 558K televizora na našem tržištu je 399 eura, što znači da ćete za ispod 400 eura dobiti vrlo opremljen QLED televizor sa 144 Hz i Google TV-om te poboljšanim audio sustavom.