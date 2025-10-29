TCL P8K je bogato opremljeni QLED model sa 144 Hz i Google TV-om za ispod 400 eura
P8K je klasični LED televizor s Quantum Dot slojem koji donosi visoku stopu osvježavanja panela ONKYO 2.1 audio sustav i naprednu HDR podršku i koji u veličini od 55'' možete nabaviti za ispod 400 eura
|SPECIFIKACIJE – TCL 55P8K
|Ekran
|55" QLED / 4K (3.840 x 2.160) / 144 Hz
|HDR
|Da (Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG)
|Konektori
|4 x HDMI 2.1, USB 3.0
|Mreža
|LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4
|Procesor
|AiPQ Pro
|Softver
|Google TV
TCL je jedan od proizvođača koji zahvaljujući vlastitoj proizvodnji panela uspijeva ponuditi vrlo dobro opremljen televizore za iznimno konkurentne cijene. Takav je slučaj i s P serijom kod koje je za 2025. godinu najjači model P8K. Radi se o klasičnom LED televizoru s direktnim pozadinskim osvjetljenjem koje je dodatno obogaćeno Quantum Dot slojem, a uz to se odlikuje modernim dizajnom i naprednom podrškom za gaming i HDR reprodukciju.
Iako se radi o televizoru srednje cjenovne kategorije, P8K donosi premium dizajn koji se odlikuje u tankom ujednačenom profilu, metalnim tankim nožicama pri krajevima televizora i vrlo tankom metalnom rubu oko panela. Straga uz kvadratičasti uzorak možemo pronaći i subwoofer, što je vrlo vrijedan dodatak i pojačanje za zvučnu sliku, pogotovo u ovom cjenovnom razredu.
TCL P8K dolazi s HVA panelom, dorađenom inačicom VA koja poboljšava vidljivost iz kutova, poboljšava kontrast koji je i inače viši u odnosu na konkurentni IPS. Televizor dolazi s Quantum Dot slojem koji omogućuje bolji prikaz boje pa ovaj model pokriva 93% DCI-P3 spektra, a uz solidnu svjetlinu od 350 cd/m2 tu je i široka podrška za HDR formate uključujući i Dolby Vision.
Televizor ima i visok refresh rate od 144 Hz, a gaming publiku razveselit će i sva četiri HDMI 2.1 konektora te AMD FreeSync. Tu su za igrače još Game Picture način, a kroz Game Bar možete odabrati žanr igra i podesiti još druge postavke. Televizor omogućuje i ultraširoki 32:9 prikaz, kao i pomoć kod ciljanja, a tu je i ALLM podrška pa će i vlasnici modernih konzola moći iskoristiti 4K/120 Hz.
Televizor dolazi s AiPQ Pro procesorom te donosi niz AI poboljšanja kao što su AI Contrast, Color, Clarity, Motion i HDR. AI funkcionalnosti protežu se i na reprodukciju zvuka kroz Vertical AI Sound Field, a podržani su Dolby Atmos i DTS:X, a ukupna snaga sustava je 25 W. TCL dolazi s ponajboljim pametnim sučeljem Google TV-om koji ima najveći izbor aplikacija i podržava sve poznate streaming servise kao i jednostavno streamanje s mobilnih uređaja.
Cijena TCL 558K televizora na našem tržištu je 399 eura, što znači da ćete za ispod 400 eura dobiti vrlo opremljen QLED televizor sa 144 Hz i Google TV-om te poboljšanim audio sustavom.