Samsung je predstavio tipkovnicu koja se povezuje na tri uređaja istovremeno

Smart Keyboard dizajnirana je za one u Samsungovom ekosustavu koji rade na više uređaja istovremeno i žele brzo prebacivanje s mobitela na tablet ili laptop

Samsung je predstavio novu tipkovnicu Smart Keyboard namijenjenu onima koji koriste više uređaja iz linije Galaxy. Povezuje se putem Bluetootha 5.4 na najviše tri uređaja, a prebacivanje između njih obavlja se posebnom tipkom iznad koje je LED indikator za aktivne uređaje.

Tipkovnica dolazi s dediciranom DeX tipkom, a funkcijske tipke F1, F2 i F3 mogu se koristiti kao prečaci za aplikacije, pod uvjetom da spojeni uređaj ima barem One UI 8.0 ili noviji (ako je u pitanju tablet ili mobitel). Kao što vjerojatno i pretpostavljate, tu je i namjenska AI tipka koja na Android uređajima aktivira Bixby ili Googleov Gemini, dok na računalima poziva Microsoft Copilot.

Od ostalih značajki, spomenimo da Smart Keyboard ima aluminijsko kućište, debljinu od svega 4,3 mm i težinu od 218 grama. Koristi CR2032 bateriju, što je pomalo neuobičajen izbor, budući da su AAA baterije praktičnije i dugotrajnije. Samsung uz ovu tipkovnicu nije ponudio pripadajući bežični miš, što donekle ograničava praktičnost prebacivanja između više uređaja.

Unatoč tome, ova tipkovnica mogla bi biti zanimljiva opcija onima u Samsungovom ekosustavu koji redovno koriste DeX i koji žele prikladno rješenje za rad preko mobitela, tableta i laptopa s jedne tipkovnica. U Europi će koštati 100 eura.