Električni leteći trajekt za prijevoz putnika – vodenim putevima

Regent je nedavno osnovani startup iz Bostona koji trenutačno razvija "električnu vodenu jedrilicu" ili "leteći trajekt" – prijevozno sredstvo koje bi kombiniralo prednosti zračnog i vodenog transporta. Njihova vizija jest zapravo stvoriti električni hidroavion koji bi mogao plutati poput broda i vezati se na klasično pristanište u bilo kojoj luci. Nakon što ukrca putnike, mogao bi iz te luke isploviti poput broda, potom ubrzati i iskoristiti vodenu površinu kao pistu, te poletjeti kako bi brže stigao na odredište.

Let nisko iznad vode

Ovaj koncept letjelice iskorištava tzv. ground effect (utjecaj blizine tla), činjenicu da fiksna krila letjelice stvaraju manji aerodinamički otpor kada se leti blizu tla, ili u ovom slučaju vodene površine. Ovaj efekt tla olakšava i polijetanje, pri čemu je, zbog stlačenog zraka između tla i krila aviona, potrebno postići manju brzinu za dobivanje dovoljnog uzgona.

Odatle im, usput rečeno, i ime – Regent je zapravo kratica za Regional Electric Ground Effect Naval Transport. Kao takva, Regentova hibridna letjelica može na električni pogon postići brzinu od čak 290 km/h i prevaliti 290 kilometara s jednim punjenjem baterija. Startup obećava transport putnika bez emisija stakleničkih plinova, niže troškove od prijevoza brodom te, naravno, vremenski značajno kraća priobalna putovanja.

Za svoju ideju nedavno su dobili 9 milijuna dolara investicija od fondova rizičnog kapitala, a među ulagačima se ističu i poznata imena kao što su Mark Cuban, Peter Thiel te startup inkubator Y Combinator. Putnike bi svojim lebdećim zračno-vodenim taksijem Regent trebao početi prevoziti kroz četiri godine. Namjera im je usluge ponuditi putnicima na frekventnim kratkim i srednjim relacijama koje su povezane vodenim putem: na primjer, od Los Angelesa do San Francisa, od Bostona do New Yorka ili između nekoliko havajskih otoka.