EU ipak dozvoljava tekućine veće od 100 ml u ručnoj prtljazi ako zračna luka ima C3 skener

Čini se da će ipak doći do razumne i logične odluke, poništene prošloga ljeta, koja se tiče putnika u zrakoplovnom prometu i novih tipova skenera ručne prtljage

Prije nešto manje od godine dana EU je izdala tumačenje pravila koje je usporila protok putnika u zračnim lukama i razljutila one njihove vlasnike koji su investirali u nove skenere ručne prtljage. Naime, tada je novim tumačenjem pravilnika na snagu stupila (točnije rečeno, vraćena) obveza za sve putnike u zračnom prijevozu da u svojo ručnoj prtljazi nose samo spremnike s tekućinama zapremnine do najviše 100 ml.

Ipak fleksibilnija pravila

Neke su zračne luke, naime, prije toga bile "olabavile" pravila i dozvoljavale bilo kakav unos tekućine u zrakoplov – bile su to one koje su u međuvremenu nabavile nove CT skenere ručne prtljage tipa C3, s naprednim tehnologijama otkrivanja eksplozivnih tvari. U slučaju primjene takvih skenera bojazan od "švercanja" bombe u tekućem obliku ne postoji, pa su samim time i putnici dobili više fleksibilnosti kod pakiranja, a zračne luke bolju protočnost. Strogo i doslovno tumačenje EU to je bilo poništilo, ali će se – kako sada stvari stoje – uskoro ipak ponovno sve vratiti na staro (i logično) rješenje.

Europsko tijelo za nadzor civilnog zračnog prometa ECAC (European Civil Aviation Conference) testiralo je novi tip C3 skenera i donijelo odluku o tome da će njihovo korištenje u zračnim lukama omogućiti unošenje tekućina i u spremnicima većima od 100 ml. Uz tekućine, zračne luke opremljene novim tipom skenera omogućit će putnicima da prođu kroz sigurnosnu kontrolu bez vađenja većih elektroničkih uređaja iz ručne prtljage prilikom skeniranja. Prve informacije govore da će se nova pravila, tamo gdje je to moguće, početi primjenjivati uskoro, a neke su zračne luke već svoje putnike obavijestile o "labavijim" pravilima za tekućine, gelove i aerosole – navodeći da će novi limit biti dvije litre po spremniku.

C3 skeneri Skeneri ručne prtljage ovog tipa koriste CT tehnologiju i napredne algoritme, čime omogućavaju najviše razine otkrivanja eksploziva uz vrlo nisku stopu lažnih pozitivnih očitanja. Novi sigurnosni sustav dizajniran je za otkrivanje krutih i tekućih eksploziva, kao i eksplozivnih naprava kućne izrade, uz bolje iskustvo za putnike, omogućavajući pregled tekućina i elektronike dok oni ostaju u kabinskoj prtljazi. CT ili "računalna tomografija" je u ovom slučaju metoda slična onoj koja se koristi u medicini. Kompjutorizirani je to napredni postupak snimanja rendgenskim zrakama u kojem se uski snop rendgenskih zraka usmjerava i brzo okreće oko predmeta, proizvodeći signale koje računalo obrađuje te generira više presjeka snimanog objekta. Rezultat je trodimenzionalna detaljna slika unutrašnjosti prtljage, na kojoj se mogu razlikovati materijali i tvari prema njihovoj relativnoj gustoći.

Među zemljama koje već primjenjuju CT tehnologiju u nekim svojim zračnim lukama su Njemačka, Irska, Italija, Litva, Malta, Nizozemska i Švedska. U Hrvatskoj i bližoj regiji niti jedna zračna luka nema C3 skener, pa za putnike koji prolaze njima pravila ostaju neizmijenjena. Različita pravila u svakoj zračnoj luci također znače da putnici moraju imati na umu sve postaje na svojem putu te shodno tome planirati kako će prije puta spakirati svoje tekućine i elektroniku u ručnu prtljagu.