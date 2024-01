Obavljeni prvi komercijalni letovi EHangovog putničkog drona

Kineski proizvođač EHang svoj je prvi putnički leteći taksi, model 184, bio predstavio još prije osam godina. Bilo je to na CES-u u Las Vegasu početkom 2016. godine, i od tada su najavljivali brojne komercijalne projekte – od sustava letećih taksija u Dubaiju, Maleziji pa do Kine, no do dana današnjeg niti jedan grad na svijetu još uvijek nema funkcionalan sustav komercijalnog urbanog zračnog prijevoza putnika. Ipak, nakon osam godina i mnogo najava, iz EHanga su se pohvalili jednim važnim postignućem.

Nedavno certificiran

Njihov je leteći multirotorski električni taksi modela EH216-S, nakon uspješno dobivenih potrebnih certifikata u listopadu prošle godine, 28. prosinca i prvi put poletio s putnicima, i to onima koji su kupili karte za let. Premijerni su letovi obavljeni u kineskim gradovima Guangzhou i Hefeiju, gdje bi EHangove letjelice uskoro trebale postati redovna pojava na nebu.

Proizvođač ovih putničkih (i to bespilotnih) letjelica kaže da je ovo velik korak ka komercijalizaciji tehnologije, koju već dugo razvijaju. Dronovi će ispočetka služiti za panoramske turističke letove, odnosno tek za razgledavanje, prije nego postanu i službeno zračni taksiji za prijevoz putnika "od točke A do točke B". Za potonje su već odabrane i prve lokacije na koje će biti postavljene platforme za polijetanje i slijetanje, kako bi EHang EH216-S mogao postati pravo regionalno zračno prijevozno sredstvo.

Objavljeno je i da će vlasti grada Hefeija kupiti 100 EHangovih eVTOL letjelica, u što će uložiti oko 100 milijuna dolara. Kompanija će dobiti i subvencije od vlasti grada Guangzhoua. Sve to ima za cilj stvoriti novi ekonomski sektor, koji će "u niskom letu" stvarati novu dodatnu vrijednost na navedenim lokacijama. u punu komercijalnu primjenu EH216-S će ući, poručili su, u skorijoj budućnosti.