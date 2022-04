Poletio je VoloCity, dron kojim će se letjeti na sljedećim Olimpijskim igrama

Njemački Volocopter obavio je prvi pokusni let svojeg putničkog drona VoloCity, u punoj veličini. Takvom letjelicom planiraju redovno letjeti na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine

Njemački startup Volocopter koji razvija velike dostavne i putničke eVTOL letjelice, protekloga je tjedna objavio video možda i najznačajnijeg trenutka za njihovu kompaniju do sada. Snimka prikazuje prvi pokusni let putničkog drona VoloCity, u punoj veličini. Prototip ovog letećeg taksija kulminacija je njihovog rada tijekom posljednjih više od deset godina i velik je korak prema krajnjem cilju – a to je lansiranje komercijalne usluge prije Olimpijskih igara u Parizu, u ljeto 2024. godine.

Naime, VoloCity bi na Olimpijskim igrama u Parizu trebao biti jedan od redovnih načina prijevoza sportaša, možda i publike. U te svrhe gradi se i posebna zračna baza nedaleko od Pariza, s ambicioznim planovima za korištenje letećih taksija tijekom najvećeg sportskog događaja na svijetu.

Kratak let u prosincu

VoloCity je u svojem prvom letu bio upravljan na daljinu, u njemu nije bilo ljudi, a 18 rotora podiglo ga je s tla, nakratko zadržalo u zraku i spustilo natrag na zemlju – sasvim dovoljno da Volocopter test proglasi uspješnim. Sve ovo obavljeno je nakon 1.500 prethodnih testova na tlu i s umanjenim prototipovima. "Povijesni" se let VoloCityja dogodio na jugu njemačke, u blizini mjesta Bruchsal, protekloga prosinca. Zašto Volocopter s time tek sada izlazi u javnost, nije poznato.

"Danas slavimo izvanredno postignuće: kulminaciju našeg nastojanja da kreiramo bolju budućnost u kojoj će električne letjelice bez štetnih emisija dati novu dimenziju globalnoj mobilnosti", poručili su iz njemačkog startupa ovoga tjedna. Istodobno su objavili i kako su u tijeku pripreme za nove pokusne letove u okolici Pariza te dogovori s partnerima u Francuskoj kako bi pokretanje komercijalne usluge prijevoza bilo obavljeno do zacrtanog datuma.

Volocopter je nedavno zatvorio novu rundu financiranja, u kojoj je prikupljeno 170 milijuna dolara investicijskog kapitala, uz napomenu da se očekuje ukupno između 330 i 550 milijuna dolara – sav taj novac usmjeren je ka 2024. godini i prvom zračnom taksiju koji će biti predstavljen svijetu kao potpuno zaokružena usluga prijevoza pomoću eVTOL letjelica.