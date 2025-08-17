SpaceX najavio novi testni let divovske Starship rakete

Nakon što su prethodni pokušaji završili vatrenim eksplozijama, SpaceX Elona Muska priprema deseti testni let svoje megarakete. Cilj je i dalje isti: povratak na Mjesec i kolonizacija Marsa

Tvrtka SpaceX, predvođena Elonom Muskom, ne odustaje od svoje vizije. U petak su objavili kako je njihov divovski raketni sustav Starship spreman za novi testni let koji je zakazan već za 24. kolovoza, a poletjet će iz njihove baze Starbase u Teksasu. Ova najava dolazi nakon niza prethodnih pokušaja koji su, blago rečeno, bili spektakularni, ali ne i uspješni.

Starship, kao najveće i najsnažnije lansirno vozilo u povijesti, ključan je dio plana za povratak Amerikanaca na Mjesec, ali i centralni element Muskove vizije o kolonizaciji Marsa. Međutim, ponovljene eksplozije, koje su rezultirale padanjem krhotina i ometanjem zračnog prometa, stvorile su značajan pritisak na tvrtku da sljedeći test prođe što je moguće mirnije.

Tijekom dva testna leta ranije ove godine, gornji stupanj rakete – svemirska letjelica dizajnirana za prijevoz posade i tereta – eksplodirao je nedugo nakon lansiranja. Iako je tijekom posljednjeg testa krajem svibnja Starship uspio dosegnuti svemir, ubrzo je uništen kada je zbog curenja goriva izgubio kontrolu. Čak ni potisni sustav rakete, koji se trebao kontrolirano spustiti u Meksički zaljev, nije uspio u svojoj misiji te se dezintegrirao prije kontakta s vodom.

Ovaj crno-bijeli div, visok 123 metra, dizajniran je da u konačnici bude u potpunosti višekratno upotrebljiv, što bi drastično smanjilo troškove svemirskih letova. SpaceX se i dalje oslanja na svoju "brzo griješi, brzo uči" filozofiju, koja im je omogućila dominaciju u komercijalnim svemirskim letovima. No, posljednji niz neuspjeha, uključujući i eksploziju tijekom rutinskog testa na tlu u lipnju, pokrenuo je ozbiljna pitanja o napretku projekta. Unatoč svemu, Musk, poznat po svojim ambicioznim najavama, i dalje tvrdi da će raketa svoje prve misije bez posade prema Marsu lansirati već sljedeće godine.

Istovremeno, SpaceX se suočava s oštrim kritikama zbog utjecaja svojih lansiranja na okoliš i lokalno stanovništvo. Kako navodi Daily Mail Online, meksička predsjednica Claudia Sheinbaum je u lipnju zaprijetila tužbom zbog pada krhotina i zagađenja uzrokovanog lansiranjima.

Ipak, čini se da regulatorna tijela imaju povjerenja u SpaceX. Američki zrakoplovni regulator (FAA) nedavno je odobrio povećanje broja godišnjih lansiranja s pet na čak dvadeset i pet, što znači da možemo očekivati još mnogo Starship testova u nadolazećim mjesecima.