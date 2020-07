Uber Connect dostupan u Dubrovniku, Rijeci, Splitu, Zadru i Zagrebu

Mjesec dana nakon što je Uber korisnicima u Splitu i Zagrebu predstavio uslugu dostave paketa, uslugu je proširio i na tri nova grada na obali. Uber Connect tako je od danas dostupan u Dubrovniku, Rijeci, Splitu, Zadru i Zagrebu.

Riječ je o usluzi dostave pošiljki težine do 20 kilograma, i to isti dan, a koju je moguće naručiti izravno kroz Uber aplikaciju. Kroz Uber Connect mogu se slati paketi koji stanu u prtljažnik srednje velikog automobila, do vrijednosti 750 kuna.

Odgovor na krizu

"Tijekom ove krize tražili smo nove načine na koje naša platforma može pomoći u dostavi i transportu roba potrebnih tvrtkama i našim potrošačima, istovremeno otvarajući nove mogućnosti zarade za vozače. Primarni fokus kod Uber Connecta bio nam je brza prilagodba tehnologije kako bismo zadovoljili rastuće potrebe zajednice. Dok se stvari oko nas odvijaju izuzetno brzo, usmjeravamo se brzim Uber isporukama i s radošću gledamo u budućnost", istaknuo je Dara Khosrowshahi, izvršni direktor Ubera.

Uber Connect pomaže korisnicima da na brz i jednostavan način organiziraju dostavu željenih paketa prijateljima i obitelji, dok se vozačima istovremeno otvara nova prilika za zaradu, poručili su iz Ubera.