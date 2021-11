Walmart uveo autonomne kamione za dostavu od skladišta do trgovina po javnim cestama

Autonomni dostavni kamioni američke kompanije Gatik na određenim relacijama prevoze robu od skladišta do trgovina tamošnjeg najvećeg lanca supermarketa Walmarta. Od kolovoza ove godine to čine bez vozača, odnosno kamioni na odabranim rutama voze autonomno. Od ovoga tjedna, pak, iz njih su uklonjeni i operateri, osobe koje su tamo sjedile iz sigurnosnih razloga. Time su Gatik i Walmart postali prvi koji su upotrijebili autonomnu tehnologiju vožnje po javnim cestama za komercijalnu gradsku dostavu između logističkog centra i kvartovskog dućana.

Gatikovi kamioni prometuju tako u mjestu Bentonville, američka savezna država Arkansas, između Walmatovog lokalnog skladišta i kvartovskih trgovina. Na ruti dugoj nešto preko 11 kilometara ovi kamioni kreću se svakodnevno, nekoliko puta na dan. Na putu su im i raskrižja, semafori, spajanja gradskih cesta s mnogo prometa, no automatika sve ove izazove savladava bez problema. Zbog toga su uspjeli dobiti i potrebne dozvole od nadležnog regulatora za sigurnost prometa.

Sve popularnije kratke relacije

Otkako su započeli s testiranjem ove tehnologije, još 2019. godine, u Gatiku su zabilježili savršen učinak – na nekoliko mjesta diljem SAD-a i Kanade, na kojima su testirali kamione, sa sigurnosnog su aspekta stvari funkcionirale besprijekorno. Iz tog su razloga sada i došli u fazu u kojoj mogu dozvoliti svojim kamionima prometovanje bez sigurnosnog dodatka u obliku osobe u kabini.

Gatikova rješenja fokusirana su isključivo na "srednji kilometar", odnosno transport tereta od logističkih centara i skladišta do manjih gradskih trgovina. Na takvim se relacijama odvija oko 65% cjelokupnog prometa (putovanja do 800 kilometara), s time da je opterećenost relacija do 160 kilometara porasla za 37% u proteklih deset godina.

"Naše puštanje kamiona u promet u Bentonvilleu nije jednokratni pokazni program. Ovo su čestu, dnevni transporti koji generiraju prihode i koje naši kamioni odrađuju na siguran način u raznim uvjetima na javnim cestama", izjavio je Gautam Narang, CEO i suosnivač kompanije Gatik.