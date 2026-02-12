Infobipovih 20 godina: Predviđaju eru agentske umjetne inteligencije

Povodom svoje "okrugle" obljetnice, Infobip iznosi viziju budućnosti komunikacije između brendova i korisnika koju razvijaju timovi stručnjaka za globalne tehnološke platforme

debug.hr četvrtak, 12. veljače 2026. u 12:32

Cloud komunikacijska platforma Infobip ove godine obilježava 20 godina poslovanja. Nakon dva desetljeća rasta, kompanija ulazi u razdoblje obilježeno tehnološkom promjenom kroz primjenu umjetne inteligencije te daje uvid u budućnost komunikacije brendova s potrošačima.

Dva desetljeća poslovanja

Osnovan 2006. godine u Vodnjanu, Infobip je prerastao u tehnološki hub koji danas posluje na šest kontinenata kroz više od 70 ureda. Zapošljava više od 3.500 stručnjaka te razvija proizvode i usluge za tehnološke platforme i brendove kao što su WhatsApp, Microsoft, Oracle, Adobe, Meta, Viber, Deutsche Telekom, Virgin Atlantic i Nissan. Infobipovi inženjeri rade na distribuiranoj platformi koja obrađuje transakcije uz visoku pouzdanost i osigurava dostavu poruka u realnom vremenu.

Tijekom dva desetljeća Infobip je pratio promjene u komunikaciji brendova i korisnika, od mobilnih poruka do AI rješenja. Ulaskom u novo razdoblje, kompanija razvoj umjetne inteligencije postavlja kao strateški prioritet u daljnjem poslovanju.

"Kada smo pokretali Infobip, cilj nam nikada nije bio samo graditi tehnologiju. Napredovali smo vođeni uvjerenjem, a ne sigurnošću. Zajedno s našim ljudima i korisnicima kontinuirano smo se razvijali, započinjali iznova i uvijek išli dalje. Zato i danas kažemo da tek počinjemo jer se kroz stalnu prilagodbu nastavljamo razvijati i rasti kao predvodnici", istaknuo je Silvio Kutić, glavni izvršni direktor Infobipa.

Budućnost je komunikacija agent–agent

Infobip predviđa promjenu u načinu komunikacije uz postupni prijelaz s modela aplikacija–korisnik (A2P) na model agent–korisnik, za koji se procjenjuje da će do 2030. godine postati autonomna komunikacija agent–agent. Takav razvoj trebao bi omogućiti personalizaciju i autonomne interakcije kroz više komunikacijskih kanala.

"Način na koji komuniciramo s brendovima neprestano se razvija. U ovom novom svijetu agentske umjetne inteligencije, brendovi moraju iskoristiti priliku za cjelovit pristup komunikaciji. Ključno je iskoristiti hiper-personalizaciju koju omogućuju agentska AI rješenja i bogati komunikacijski kanali poput RCS-a i WhatsAppa. U Infobipu imamo timove koju su već dokazali da ovu tehnologiju mogu graditi i primijeniti u globalnim okruženjima", istaknuo je Kutić.

Izazov za brendove

U Infobipu ističu kako je razina spremnosti tržišta trenutno niska jer tek oko 5% projekata AI agenata u organizacijama dolazi do faze produkcije zbog neuređenih podataka i internih prepreka.

"Tvrtke moraju djelovati odmah. Organizacijske strukture koje omogućuju razmjenu podataka bit će ključne za uspješnu primjenu AI agenata, a brendovi koji se ne pripreme riskiraju gubitak konkurentske prednosti. Upravo u tom prijelazu iz koncepta u stvarnu primjenu, Infobip ima iskustvo, platformu i rješenja koja to omogućuju", dodao je Kutić.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi