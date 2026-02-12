Infobipovih 20 godina: Predviđaju eru agentske umjetne inteligencije

Cloud komunikacijska platforma Infobip ove godine obilježava 20 godina poslovanja. Nakon dva desetljeća rasta, kompanija ulazi u razdoblje obilježeno tehnološkom promjenom kroz primjenu umjetne inteligencije te daje uvid u budućnost komunikacije brendova s potrošačima.

Dva desetljeća poslovanja

Osnovan 2006. godine u Vodnjanu, Infobip je prerastao u tehnološki hub koji danas posluje na šest kontinenata kroz više od 70 ureda. Zapošljava više od 3.500 stručnjaka te razvija proizvode i usluge za tehnološke platforme i brendove kao što su WhatsApp, Microsoft, Oracle, Adobe, Meta, Viber, Deutsche Telekom, Virgin Atlantic i Nissan. Infobipovi inženjeri rade na distribuiranoj platformi koja obrađuje transakcije uz visoku pouzdanost i osigurava dostavu poruka u realnom vremenu.

Tijekom dva desetljeća Infobip je pratio promjene u komunikaciji brendova i korisnika, od mobilnih poruka do AI rješenja. Ulaskom u novo razdoblje, kompanija razvoj umjetne inteligencije postavlja kao strateški prioritet u daljnjem poslovanju.

"Kada smo pokretali Infobip, cilj nam nikada nije bio samo graditi tehnologiju. Napredovali smo vođeni uvjerenjem, a ne sigurnošću. Zajedno s našim ljudima i korisnicima kontinuirano smo se razvijali, započinjali iznova i uvijek išli dalje. Zato i danas kažemo da tek počinjemo jer se kroz stalnu prilagodbu nastavljamo razvijati i rasti kao predvodnici", istaknuo je Silvio Kutić, glavni izvršni direktor Infobipa.

Budućnost je komunikacija agent–agent

Infobip predviđa promjenu u načinu komunikacije uz postupni prijelaz s modela aplikacija–korisnik (A2P) na model agent–korisnik, za koji se procjenjuje da će do 2030. godine postati autonomna komunikacija agent–agent. Takav razvoj trebao bi omogućiti personalizaciju i autonomne interakcije kroz više komunikacijskih kanala.

"Način na koji komuniciramo s brendovima neprestano se razvija. U ovom novom svijetu agentske umjetne inteligencije, brendovi moraju iskoristiti priliku za cjelovit pristup komunikaciji. Ključno je iskoristiti hiper-personalizaciju koju omogućuju agentska AI rješenja i bogati komunikacijski kanali poput RCS-a i WhatsAppa. U Infobipu imamo timove koju su već dokazali da ovu tehnologiju mogu graditi i primijeniti u globalnim okruženjima", istaknuo je Kutić.

Izazov za brendove

U Infobipu ističu kako je razina spremnosti tržišta trenutno niska jer tek oko 5% projekata AI agenata u organizacijama dolazi do faze produkcije zbog neuređenih podataka i internih prepreka.

"Tvrtke moraju djelovati odmah. Organizacijske strukture koje omogućuju razmjenu podataka bit će ključne za uspješnu primjenu AI agenata, a brendovi koji se ne pripreme riskiraju gubitak konkurentske prednosti. Upravo u tom prijelazu iz koncepta u stvarnu primjenu, Infobip ima iskustvo, platformu i rješenja koja to omogućuju", dodao je Kutić.