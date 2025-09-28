Kako je "najtanji video" osvojio Instagram?

Ultraširoki video format 5120x1080, poznatiji kao "najtanji video", od kreativnog trika postao je globalni fenomen. Otkrivamo zašto ovaj filmski trend dominira Instagramom i kako ga brendovi i kreatori strateški koriste za privlačenje pažnje

Bug.hr nedjelja, 28. rujna 2025. u 04:16

Ako ste posljednjih tjedana pregledavali svoj Instagram, sigurno ste primijetili promjenu. Usred beskonačnog niza vertikalnih videa, pojavio se format koji prkosi svim pravilima platforme: elegantna, horizontalna traka koja svaki kadar pretvara u scenu iz holivudskog blockbustera. Riječ je o ultraširokom formatu 5120x1080, popularno nazvanom "najtanji video", trendu koji je krajem rujna 2025. godine doslovno preplavio globalne feedove i najavio novu eru kreativnosti na Instagramu. Paradoksalno, ovaj format koji danas koriste svi, od turističkih zajednica do tehnoloških divova, nije službena značajka platforme, već genijalan korisnički trik koji je prerastao u globalni pokret.

Od kreativnog haka do globalnog fenomena

Trend nije nastao u Instagramovim uredima, već u radionicama vještih video urednika i kreativaca. Inspirirani širokim platnima filmova poput "Dine" i "Interstellara", počeli su eksperimentirati s formatima kako bi se istaknuli. Koristeći alate trećih strana poput CapCuta, InShota ili Adobe Premiere Proa, kreatori su počeli obrezivati gornji i donji dio standardnih pejzažnih snimaka, stvarajući panoramski efekt koji je bio potpuno neočekivan u vertikalno orijentiranom svijetu Reelsa. Ono što je započelo kao nišni eksperiment brzo je dobilo na zamahu. Meme stranice su prve prepoznale potencijal za repurposing sadržaja, a zatim su se uključili i veliki brendovi. Primjerice, Netflix, BMW i Duolingo iskoristili su ovaj format za redizajniranje kultnih scena i stvaranje kampanja koje su djelovale skuplje, promišljenije i neizmjerno privlačnije.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by IFP (@ifp.world)

Psihologija filmskog kadra na dlanu

Zašto je format koji zauzima tek djelić ekrana postao toliko uspješan? Odgovor leži u kombinaciji psihologije i strategije. Prije svega, radi se o prekidu obrasca (pattern disruption). U moru sadržaja formata 9:16, ultraširoki video djeluje kao vizualni šok koji zaustavlja palac i tjera korisnika da se zapita što gleda. Drugo, format posuđuje vizualni jezik kinematografije. Naša podsvijest široki kadar automatski povezuje s visokom produkcijom, kvalitetom i pričom. Čak i najjednostavniji snimak gradske ulice ili zalaska sunca u ovom formatu dobiva na dramatičnosti i emotivnoj težini. Konačno, algoritam nagrađuje vrijeme gledanja. Neobičan format kupuje one dragocjene prve sekunde pažnje, a kada se spoji s upečatljivom glazbom i kvalitetnim kadrom, zadržava gledatelje dulje, signalizirajući platformi da je sadržaj vrijedan širenja.

Za brendove, ovo je dobra prilika za isticanje. Koristi se za sve – od predstavljanja proizvoda i timelapse snimki do putopisnih kadrova i dramatičnih poruka u političkim kampanjama.

No, kao i sa svakim trendom, ključ je u umjerenosti i strategiji. Kreatori upozoravaju na česte pogreške: nečitljiv tekst, nespretno kadriranje i korištenje formata bez jasne svrhe. Ovo nije zamjena za vertikalni video, već alat koji treba koristiti promišljeno kako bi se postigao maksimalan učinak.

Postupak izrade

Za one koji se žele pridružiti, proces je jednostavan. Potrebno je snimati u pejzažnom načinu i visokoj rezoluciji (4K ili više), a zatim u nekoj od spomenutih aplikacija ručno postaviti dimenzije na 5120x1080 piksela i pažljivo izrezati kadar.

Prije objave ključno je iskoristiti opciju pregleda kako bi se izbjeglo neželjeno automatsko obrezivanje od strane Instagrama. "Najtanji video" trend dokazuje da ponekad najjednostavnije promjene imaju najveći utjecaj. Reinterpretacijom okvira, a ne samo sadržaja unutar njega, kreatori i brendovi su pronašli svjež i uzbudljiv način da ispričaju svoje priče i ponovno osvoje pažnju publike u nikad bučnijem digitalnom svijetu.

@capcutuk

New viral edit alert! Here’s how to make cinematic 5120×1080 videos in CapCut 👇 ✨ 2 easy steps: 1️⃣ Upload your clips (horizontal looks 🔥). → Tap AI Clipper → 5120×1080 and let CapCut do the magic. 2️⃣ Not vibing with the framing? Tap Crop → slide for your best angle → save & post! 👉 Bonus hack: wanna post on IG? Trim off the black bars in your gallery. Done ✅ #CapCut #CapCutTutorial #CapCutTrend #UltraWideVideo #5120x1080

♬ original sound - CapCut UK

 

 

 



