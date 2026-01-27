Nakon promjena u TikToku, korisnici hrle na UpScrolled, mrežu koja obećava neutralnost

Nakon prošlotjedne promjene vlasništva američkog dijela TikToka, dio korisnika počeo je aktivno tražiti alternativne platforme. Jedna od aplikacija koja je privukla značajnu pozornost je UpScrolled, društvena mreža koja se obvezala ostati nepristrana prema političkim agendama. Aplikacija se trenutno nalazi na dvanaestom mjestu najpopularnijih aplikacija u Appleovom App Storeu i na drugom mjestu u kategoriji društvenih mreža.

UpScrolled kombinira poznate značajke Instagrama i X-a, omogućujući korisnicima dijeljenje fotografija, videozapisa i tekstualnih objava, otkrivanje novog sadržaja te slanje izravnih poruka.

Aplikaciju je prošle godine osnovao Issam Hijazi, palestinsko-jordansko-australski tehnolog, s ciljem da korisnicima pruži mjesto gdje mogu "slobodno izražavati misli, dijeliti trenutke i povezivati se s drugima", kako stoji na službenim stranicama. Tim koji stoji iza aplikacije poručuje da grade "platformu koja pripada ljudima koji je koriste, a ne skrivenim algoritmima ili vanjskim agendama".

"UpScrolled je temelj za digitalni ekosustav koji vraća moć u ruke ljudi, a ne korporacija", navodi Hijazi u izjavi na web stranici. "To je više od alternative Meti, X-u ili TikToku. To je novo promišljanje onoga što bi društveni mediji trebali biti: prostor u kojem kreatori, zajednice i tvrtke napreduju neovisno, uz stvarnu kontrolu, transparentnost i odgovornost."

Aplikacija, dostupna za iOS i Android, trenutno se bori s velikim priljevom novih korisnika, no iz tvrtke poručuju da ubrzano skaliraju infrastrukturu kako bi odgovorili na potražnju. Prema podacima analitičke tvrtke Appfigures, koje prenosi i TechCrunch, UpScrolled je zabilježio približno 41.000 preuzimanja između četvrtka, dana kada je dogovor o TikToku finaliziran, i subote. To čini gotovo trećinu svih preuzimanja aplikacije od njezinog nastanka. Od četvrtka bilježe prosječno oko 14.000 preuzimanja dnevno, što predstavlja porast od čak 2.850 posto. Ukupno je aplikacija dosad preuzeta 140.000 puta, od čega je 75.000 preuzimanja zabilježeno u Sjedinjenim Američkim Državama.

"Pa, ovo je novo... Pojavili ste se tako brzo da su nam serveri popustili", napisala je tvrtka u objavi na društvenoj mreži Bluesky. "Frustrirajuće? Da. Emotivno? Također da. Mi smo malen tim koji gradi ono što je Big Tech prestao biti. Trenutno se skaliramo na kofeinu kako bismo pratili ono što ste VI započeli. Imajte strpljenja s nama. Radimo na tome."

Ovaj val prelazaka događa se nakon što je TikTok prošlog četvrtka objavio da je potpisao ugovor s grupom ne-kineskih investitora o osnivanju zajedničkog poduzeća s većinskim američkim vlasništvom kako bi aplikacija nastavila s radom u SAD-u. Kineska matična tvrtka TikToka, ByteDance, posjeduje manje od 20 posto novog entiteta, dok tri glavna ulagača, Oracle, privatna investicijska tvrtka Silver Lake i investicijska tvrtka MGX iz Abu Dhabija, drže po 15 posto udjela. Dio korisnika zabrinut je da bi novi američki ulagači mogli imati političke veze s administracijom predsjednika Trumpa.

Cenzura TikToka?

Nakon preuzimanja, neki su korisnici optužili aplikaciju za potencijalno cenzuriranje određenog političkog sadržaja. Kritike su uključivale i nekoliko poznatih osoba, poput senatora Chrisa Murphyja i pjevačice Billie Eilish, koji su izrazili zabrinutost da TikTok potiskuje ili ograničava objave koje kritiziraju agenciju ICE. Uz to, neki su se žalili da ne mogu pretraživati informacije o prosvjedima u Minneapolisu nakon ubojstva Alexa Prettija od strane agenata granične patrole. Ipak, TikTok je te probleme pripisao kvaru podatkovnog centra koji je utjecao na funkcionalnost aplikacije. Zabrinutost je dodatno porasla kada je TikTok objavio ažuriranu politiku privatnosti koja aplikaciji, između ostalog, omogućuje praćenje GPS koordinata korisnika. To je potaknulo dio korisnika da pozovu na brisanje aplikacije i prelazak na alternative, pri čemu se UpScrolled istaknuo zbog obećanja da neće prakticirati "shadowban" i da će "svakoj objavi dati poštenu priliku da bude viđena".

UpScrolled nije jedina aplikacija koja bilježi porast broja korisnika nakon promjena u TikToku. Skylight, TikTok alternativa izgrađena na tehnologiji otvorenog koda, objavila je da je premašila 380.000 registracija i da nastavlja rasti.