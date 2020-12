Pandemija nagnala ljude da se više bave tjelovježbom

Mobilna aplikacija Strava jedna je od najkorištenijih aplikacija tog tipa u svijetu, a njezina pozicija mogla bi se dodatno ojačati najavljenim gašenjem konkurenta, mobilne aplikacije Endomondo. Iz Strave su objedinili statistike za svojih 73 milijuna korisnika diljem svijeta i analizirali kako su se oni rekreirali tijekom pandemijske 2020. godine – i došli do zanimljivih zaključaka.

Tijekom ove godine Strava je zabilježila rekordnih 1,1 milijardu aktivnosti, odnosno njih preko 30 milijuna tjedno. To ne samo da je dosadašnji rekord, već je i porast od 33% u odnosu na 2019. godinu. Za to je zaslužna sve veća fizička aktivnost ljudi "zatočenih" u raznim oblicima karantena i lockdowna, kao i porast broja korisnika od oko 2 milijuna svakog mjeseca.

Trčanje, žene i bicikli

Tijekom ove godine korisnici Strave istrčali su tri puta više maratona nego lani, unatoč tomu što su mnoge organizirane utrke bile otkazane. Najviše ih je zabilježeno u travnju, a čak 76% svih istrčanih maratona korisnici su trčali – sami. Broj "solo" maratona u odnosu na 2019. godinu u tom je mjesecu bio čak 10 puta veći nego u travnju 2019. godine. Usto, 55% korisnika koji su trčali uz Stravu zabilježilo je ove godine svoje osobne rekorde na dužinama od 5 i 10 kilometara te na polumaratonima (21 km) i maratonima (42 km).

Najveći rast broja rekreativnih sportskih aktivnosti zabilježile su žene u dobi od 18 do 29 godina. One su ove godine imale 45% više takvih zabilježenih aktivnosti, dok je kod muškaraca porast bio 27%. Uz trčanje, vožnja bicikla i rekreacija u zatvorenim prostorima bilježili su najveći porast popularnosti (do 2 puta više u odnosu na lani), dok je broj rekreativnih hodanja u prirodi porastao za tri puta.

Ukupno gledajući, korisnici Strave u 2020. godini su pretrčali nešto preko 3 milijarde kilometara, a biciklisti su prevalili preko 13 milijardi kilometara.