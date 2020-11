Gasi se popularna fitness aplikacija Endomondo

Proizvođač sportske opreme Under Armour, koji je od 2015. godine vlasnik mobilnih aplikacija MyFitnessPal i Endomondo, odlučio ih se riješiti. Aplikaciju MyFitnessPal prodali su investicijskom fondu Francisco Partners za 345 milijuna dolara, dok će Endomondo biti potpuno ugašen.

Popularna aplikacija za praćenje fizičkih aktivnosti imala je prije pet godina oko 20 milijuna korisnika i jedna je od najkorištenijih kako za treniranje tako i za dijeljenje podataka o vlastitim vježbama i napretku s prijateljima. Nakon 31. prosinca Endomondo više neće biti moguće koristiti u ove svrhe, a iz kompanije poručuju kako su svim korisnicima osigurali zamjenu.

Prebacite se na Map My Run

Nova aplikacija istog vlasnika naziva se Map My Run i već je dostupna na App Storeu i Google Playu. Under Armour kaže kako ona nudi usporedive funkcionalnosti, a bit će moguće u nju lako prebaciti i cjelokupnu povijest vježbi zabilježenih putem Endomonda. To će biti potrebno učiniti najkasnije do 31. ožujka sljedeće godine, jer će nakon toga svi privatni podaci iz stare aplikacije biti izbrisani. Više detalja o prijenosu podataka moguće je pronaći na ovoj stranici.

Unatoč tomu što se u imenu aplikacije nalazi samo riječ "Run", Map My Run podržava i druge sportske aktivnosti poput vožnje bicikla, hodanja, vježbi u zatvorenom, joge i drugih popularnih oblika fitnessa. Kao i Endomondo, nudi se u besplatnoj inačici s mogućnošću in-app kupovine dodatnih funkcionalnosti.