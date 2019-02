CRO Commerce: Većina web trgovaca u Hrvatskoj zapošljava samo jednu osobu

Stvarno stanje internetske trgovine u Hrvatskoj, trendovi u online prodaji, novi zakoni za elektroničko poslovanje, te izbor najboljeg domaćeg webshopa samo su dio bogatog programa CRO Commerce konferencije održane u petak 15. veljače.

CRO Commerce je prva konferencija u organizaciji trgovaca, a o važnosti tematike kojom se bavi dovoljno govori činjenica da je u modernom prostoru Zagrebačkog Inovacijskog Centra ugostila više od 300 zainteresiranih sudionika. Ova je konferencija izuzetno važna za ecommerce scenu jer na jednom mjestu okuplja stotine trgovaca i stručnjaka iz branše.

''Kupci ne vide razliku između vašeg webshopa i vaših fizičkih poslovnica. To znači da im morate dati što žele, kada to žele i putem kanala na kojima to žele. Navike kupaca se mijenjaju, stoga ako ih vi ne razmazite to će učiniti vaša konkurencija'' – rekao je Marcel Majsan, predsjednik udruge eCommerce Hrvatske na otvorenju konferencije.

Web trgovce muče administracija i manjak kadra

Organizator konferencije, udruga eCommerce Hrvatska na konferenciji je predstavila rezultate velikog sveobuhvatnog istraživanja o navikama web trgovaca. Istraživanje je provedeno na 200 članova udruge – vlasnika web trgovina. Najveći problemi koji muče web trgovce, pokazuje istraživanje, su administracija i manjak kadra, te česte zakonske promjene koje destabiliziraju poslovanje.

Većina web trgovina u Hrvatskoj zapošljava jednu osobu, a prema potrebi se oslanjaju na outsourcing. Čak 32% ispitanih nije zaposlilo novu osobu za potrebe web shopa, već su raspodijelili obaveze među postojećim zaposlenicima.

Kupci u Hrvatskoj više vjeruju web shopovima koji imaju i fizičke poslovnice

Rezultati istraživanja pokazali su da čak 79% posto domaćih web trgovaca prodaje fizičke proizvode i to pretežito prehrambene proizvode, tehničku opremu i modu. Po asortimanu proizvoda web shopovi u Hrvatskoj su pretežno male do srednje veličine. Među najkorištenijim platformama prednjače custom rješenja (34%), a značajan udio čine WordPress i Magento rješenja.

Godišnji promet do 300.000 kuna bilježi 48% ispitanih trgovaca, dok 22% predstavnika web trgovine bilježi promet do 3 milijuna kuna. Tek 14% ispitanih ima godišnji promet veći od 3 milijuna kuna.

Isključivo digitalno orijentiranih web trgovaca među ispitanima je njih 47%, od toga ih gotovo 11% planira otvoriti fizičku poslovnicu. Kupci u Hrvatskoj prema istraživanju više vjeruju web shopovima koji imaju i fizičke poslovnice, pritom je zanimljivo da internetske trgovine povećavaju promet i u fizičkim poslovnicama.

Visoki troškovi slanja izvan Hrvatske

Izvan Hrvatske posluje 37% web trgovaca, dok ostali ne šalju svoju robu izvan granica zbog visokih troškova dostave. Iako Hrvati preferiraju plaćanje pouzećem, taj način plaćanja nudi svaki četvrti webshop, dok je najzastupljenije virmansko plaćanje.

Budućnost elektroničkog plaćanja

Autentifikacija korisničkog iskustva kod platnih transakcija je jedan od najvažnijih faktora koji utječu na dolazeće promjene u regulaciji elektroničkog plaćanja u budućnosti. Od rujna 2019, dvofaktorska autentifikacija će biti mandatorna prema propisima Regulatory technical standards iz nove direktive o platnim uslugama.

''Ako želite poboljšati korisničko iskustvo u checkout procesu, važno je da jasno iskomunicirate korištenje dvofaktorske autentifikacije'' – savjetuje Laszlo Szetnics, Business Development Director u Mastercard Europe.

Postoje pristupi i tehnologije koje mogu pomoći u postizanju zadovoljavajućeg korisničkog iskustva. U svom izlaganju Szetnics je podijelio Mastercardovu viziju o budućnosti autentifikacije, zajedno sa svim zahtjevima i promjenama koje će utjecati na stvaranje optimalnog korisničkog iskustva.

U sklopu panel rasprave pod nazivom Budućnost online plaćanja i korisničko iskustvo, Ivan Rebrović, Head of Sales Monri Payments istaknuo je da budućnost online plaćanja lagano dolazi, samo je pitanje u kojem roku i koliko će biti učinkovito.

Kao primjer je naveo nove faktore autentifikacije pomoću biometrije i otiska prsta, PSD2 direktivu koja će olakšati način plaćanja putem interneta kroz direktno terećenje transakcijskog računa, te razne providere poput WeChata.

Anita Lacmanović iz SAP-a je najavila je veliku transformaciju SAP-a i kompletnu promjenu fokusa. U svom izlaganju predstavila je C/4HANA portfolio koji predstavlja kompletno cloud end-to-end rješenje koje pokriva cijeli proces lead-to-cash.

Najbolji webshop godine

U velikoj završnici CRO Commerce konferencije dodijeljene su nagrade eCommAwards za najbolje webshopove u Hrvatskoj po izboru struke. Ovo veliko priznanje domaćim online trgovcima dodjeljuje se u četiri kategorije – razvoj webshopa, sadržajni marketing, optimizacija za tražilice i usklađivanje sa zakonom.

Žiri se sastojao od četiri člana od kojih je svaki ocjenjivao zasebnu kategoriju, a oni su:

Aron Stanić iz tvrtke Inchoo u kategoriji UX,

iz tvrtke Inchoo u kategoriji UX, Nebojša Grbačić iz agencije Cvoke u kategoriji Content,

iz agencije Cvoke u kategoriji Content, Marko Pačar iz agencije Degordian u kategoriji SEO, te

iz agencije Degordian u kategoriji SEO, te odvjetnica Dijana Kladar u kategoriji Legal.

U kategoriji UX web shopovi su ocjenjivani temljem stavki koje čine korisničko iskustvo dobrim kao što su lakoća snalaženja na stranici i opcije plaćanja. Pet najbolje ocijenjenih web shopova u ovoj kategoriji bili su Bazzar, Mall, Mobis, Pevec i Woolf. Pobjednikom kategorije proglašen je Mobis.

Najboljim u kategoriji Content proglašen je web shop Vibraonica. U finalu kategorije bili su Eva, Pauza, Prostoreshop i Woolf.

Unutar kategorije SEO ocjenjuje i analizira optimizaciju stranica za tražilice i druge detalje koji čine dobro optimiziranu stranicu. Najboljih pet u ovoj kategoriji bili su Mobis, Pauza, Ponuda Dana i Kompare koji je proglašen pobjednikom kategorije.

Najveće ocjene u kategoriji Legal, koje prodavači moraju imati objavljene na svojim stranicama, čuvanje podataka i općenita pravila koja moraju biti zakonski prisutna, dobila je XXXL Lesnina. Među finalistima ove kategorije bili su Babyland, Cewe, Emmezeta i Sport Vision.

Ovogodišnji žiri zabilježio je 45 prijava, od kojih je deset web shopova prema ukupnim ocjenama ušlo u finalni krug u kojemu su se borili za titulu trgovca godine. Oni su: Hama, Kompare, Mobis, Pevec, Selected, Sonus Art, Sport Vison, Vibraonica, Woolf i XXXL Lesnina.

Prestižnom titulom najbolje web trgovine godine, s najvećim ukupnim ocjenama u četiri kategorije okrunjen je Mobis.