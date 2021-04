Gdje se online mogu naručiti hrana, piće i kućne potrepštine uz uslugu dostave namirnica u 2021.?

Prošlo je godinu dana otkako nas je pandemija poslala na rad od kuće, a u to je vrijeme procvjetala industrija dostave svega i svačega na kućni prag. Istražili smo što je novoga na tom planu

Prije nešto više od godine dana našli smo se u situaciji da nam do kućnog praga treba dostaviti ne samo pizzu kad imamo društvo, nego i sve drugo – cijele ručkove, večere, svježe namirnice, higijenske i kućanske potrepštine, tj. sve po što bismo inače otišli u trgovački centar ili na tržnicu. U godinu dana pandemije dostava je postala dostupna za baš sve, a mi smo odlučili pogledati koliko se toga promijenilo u odnosu na naše prvo istraživanje tržišta dostave.

Yello - hrvatski meal kit

Yello je prvi hrvatski meal kit, model prehrane koji je zaživio u Švedskoj i koristi se već 12 g., a to je konkretno kutija s receptima i namirnicama potrebnim za pripremu odabranih jela koju dostavljaju doma ili na posao. Sve namirnice su već dozirane i većinom stižu s lokalnih OPG-ova i od manjih, ali kvalitetnih, dobavljača. Kutija je izolirana i ima led koji drži namirnice ohlađene do dva dana. Svakih tjedan dana se mijenja ponuda jela za koje nude namirnice i recepturu pripreme. Trenutno je minimalna narudžba dva meal kita za po dvije osobe.

Konzum Klik

Domaći lanac trgovina i supermarketa na svojem webshopu nudi kompletan asortiman koji inače možete nabaviti u njihovim fizičkim trgovinama. Od pakiranih namirnica, zdrave hrane, voća i povrća, mliječnih proizvoda, preko dječje hrane i opreme, pa sve do kruha, slatkiša ili kućnih i higijenskih potrepština – na istom mjestu možete sve ove proizvode poklikati u košaricu za kupovinu. Novitet je više načina dostave i preuzimanja. Konzum tako nudi vlastitu dostavu (kod koje je lani, primjerice, bilo problema s popunjenošću termina). U tom slučaju minimalna narudžba je 200 kuna, a dostava je besplatna za narudžbe preko 800 kuna.

No, sada košaricu iz Konzuma možete i sami podići u nekom odabranom dućanu uz uslugu Pokupi (nakon što ste je naručili i platili online). Usluga je besplatna i dostupna u 30-ak gradova. Kupcima iz Zagreba, Sesveta, Samobora, Zaprešića, Velike Gorice, Splita i kaštela, Rijeke i Kukuljanova, Dubrovnika i Pule Konzum nudi i dostavu narudžbe Uberom – po fiksnoj cijeni od 30 kuna, za narudžbe vrjednije od 200 kuna.

Osim putem weba, Konzum sada nudi i naručivanje putem vlastite mobilne aplikacije.

Glovo

Mobilna aplikacija Glovo omogućava narudžbu hrane ili bilo čega drugoga iz supermarketa, trgovina mješovitom robom, drogerija, fast food restorana i slično. Cijena dostave kreće već od 5-10 kuna i ovisi o udaljenosti, a usluge Glovo dostavljača dostupne su od ranije u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Zadru i Osijeku, da bi od lani dostupnost bila proširena i na Slavonski Brod, Pulu, Sisak, Karlovac i Varaždin. Sve naručeno mora biti lakše od 9 kg i mora stati u kutiju veličine 40x40x30 cm, a dostava se obavlja u najkraćem mogućem roku. Naručivanje se vrši isključivo putem njihove mobilne aplikacije.

Wolt

Aplikacija kojoj je osnovna namjena bila dostava hrane iz restorana od prošle je godine značajno proširila asortiman, pa sada ima više desetaka partnera u sekciji Wolt Market. Od njih tako možete naručiti brzu dostavu namirnica iz trgovina mješovitom robom, ali i hranu iz više pekara, mesnica, voćarni, ili trgovina zdrave hrane. U ponudi je i specijalizirani program pića, kozmetike, hrane za ljubimce, dječjih potrepština i hrane, pa čak i – informatičke opreme. Wolt trenutačno dostavlja u Osijeku, Puli, Rijeci, Slavonskom Brodu, Splitu, Varaždinu, Velikoj Gorici, Zadru, Zaprešiću i Zagrebu. Vrijeme i cijene dostave ovise o udaljenosti, ali rijetko premašuju sat vremena i 20 kuna. Dostave se naručuju putem aplikacije, a nudi se i mogućnost beskontaktne dostave (dostavljač vam paket ostavlja pred vratima).

Bolt Food

Novost u pandemiji je i proširenje taksi aplikacije Bolt i na dostavu hrane. Dostavljači su njihovi vozači-partneri, koji voze po Dubrovniku, Osijeku, Puli, Rijeci, Splitu, Zadru, Šibeniku i Zagrebu. Unutar mobilne aplikacije često su dostupne razne promotivne ponude iz partnerskih trgovina i restorana, koje uključuju popuste na narudžbe i do 30%, kao i akcijske cijene dostave – pa nije rijetkost da "uhvatite" besplatnu dostavu ili onu po fiksnoj cijeni od tek 2-3 kune. Vremena dostave znaju varirati jer vozači ponekad kombiniraju više vožnji, ali rijetko ćete na njih čekati duže od sat vremena.

Žuti Klik

Webshop Hrvatske Pošte dostavlja zimnicu, čajeve, namaze, med, vina, brašna, tjestenine, voće i povrće te druge prirodne proizvode koje proizvodi sada već preko četrdeset odabranih hrvatskih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Dostava je besplatna za narudžbe preko 300 kuna, a ispod toga iznosi 19,99 kuna. Vrši se unutar mreže Paket 24, kao i za ostale pakete – ovisno o lokaciji, rokovi dostave su od jednog do tri radna dana.

Bazzar.hr

Hranu i piće na domaćem webshopu Bazzar.hr također možete naručiti od početka pandemije. Do sada je ponuda proširena na gotovo sve kategorije koje biste pronašli u prosječnom supermarketu – hrana, piće, začini, konzervirane namirnice i tako dalje, a tu su i sekcije hrane bez glutena ili laktoze. Proizvode dostavljaju na području cijele Hrvatske, a cijena ovisi o težini i cijeni narudžbe te odabranoj dostavnoj službi, a kreće od 20-ak kuna naviše. Besplatna dostava u pravilu je rezervirana za vrjednije narudžbe, no to primarno ovisi o prodavaču.

Pauza.hr

Platforma koja je počela s dostavom hrane iz restorana također je tijekom pandemije svoju ponudu proširila i na trgovine. Trenutačno se njihove usluge mogu naručiti u svim većim gradovima (Zagreb, Split, Zadar, Rijeka, Zaprešić, Varaždin, Šibenik, Karlovac, Pula, Sveta Nedelja, Samobor, Velika Gorica, Osijek, Slavonski Brod…), a u ovisnosti o lokalnoj ponudi varira i ono što dostavljaju. Partner su McDonald'sa, a kod njih možete naručiti i dostavu namirnica s benzinskih postaja Tifona ili pak kokice iz CineStara.

Index Dostave

Nedugo nakon početka pandemije portal Index.hr počeo je prikupljati podatke o domaćim restoranima, trgovinama i OPG-ima koji nude vlastitu uslugu dostave. Cijelu ponudu možete pretraživati prema lokaciji na ovom linku. U tražilici su dostupni podaci o više stotina subjekata koji dostavljaju proizvode razvrstane u 13 kategorija, od voća i povrća s OPG-a, pekarskih proizvoda, hrane, pića, kozmetike, pa sve do knjiga i potrepština za kućne ljubimce i djecu. Iz Indexa su nam potvrdili kako u bazi imaju 641 objekt, od čega je njih 405 aktivno i za njih imaju pune podatke.

Pivo, vino, rakija...

Dalmatian Dog Wines je pregledan i jednostavan webshop, uz mali, ali odličan izbor vina nagrađenih Decanterovim nagradama po pristupačnim cijenama.

Varionica craft brewery dostavlja pivo na kućni prag uz beskontaktnu naplatu na području cijele Hrvatske.

Craft pivovara The Garden Brewery kroz svoj The Garden Shop nudi besplatnu dostavu piva iz svoje ponude.

Ponudu raznih craft piva i drugih alkoholnih pića možete provjeriti i na ostalim webshopovima s dostavom na području cijele RH:

Tržnice i OPG-i

Želite li izravno podržati domaću proizvodnju i mala obiteljska gospodarstva, najbolje će biti da kupujete izravno od njih. Do mnogih se danas može doći online, najčešće putem Facebooka. U nastavku donosimo linkove na neke popularne stranice iz cijele zemlje koje su pokrenute lani, a još uvijek su aktivne: