Iskoristite popuste pri kupnji koje vam ekskluzivno nude Garmin, Ronis, ADM Računala i Panasonic

Unutar korisničkog profila potražite kupone za članove koji vam osiguravaju ekskluzivne popuste u domaćim IT web trgovinama, što je idealna prilika za vrlo povoljno nabaviti kakav dobar božićni poklon

Svega je 10-ak dana ostalo do Božića i krajnje je vrijeme da kupite božićne darove onima kojima namjeravate. Kao i svake godine, u suradnji s domaćim IT trgovcima priredili smo temu s odabirom prijedloga što pokloniti ovog Božića. Osim teme u kojoj možete pronaći zbilja sve i svašta - od komada periferije vrijednog 30-40 eura pa sve do poslovnog laptopa ili vrhunskog pametnog sata koji se ubrajaju i u osobne investicije.

Bez obzira na temu o kojoj pričamo, zamolili smo domaće IT trgovce da uoči ovog Božića ponude i neke ekskluzivne popuste u njihovim webshopovima koji će vrijediti samo za posjetitelje Bug.hr-a. Za sada su se sa svojim popustima odazvali naši partneri Garmin, Ronis, ADM Računala i Panasonic. Međutim, postoji mogućnost da će se u narednim danima pojaviti i novi popusti.

Popusti za sve registrirane članove

Kuponi za popuste nalaze se na stranici www.bug.hr/membership/coupons, a možete ih djelomično vidjeti i na vašoj korisničkoj stranici kad ste prijavljeni. Da biste preuzeli željeni kupon, dovoljno je da budete registrirani član na Bug.hr-u. Stoga, ukoliko nemate korisnički profil, potičemo vas da ga besplatno kreirate ovdje. Svi izlistani kuponi vrijede do 31.12.2024. ili eventualno do isteka zaliha.

Što se sve nudi?

Garmin vam nudi 15% popusta na sve proizvode za aktivnosti na otvorenom, Tacx proizvode, sportsku opremu i rekreaciju.

Ronis nudi 10% popusta na sve proizvode iz asortimana JBL te također 10% popusta na sve proizvode marke Audioengine.

ADM Računala nude 15% popusta na mehaničku tipkovnicu Keychron Q1 HE i Keychron Q5 HE.

Panasonic preko svojeg maloprodajnog partnera Sancta Domenica nudi 20% popusta na brijaći aparat Panasonic ES-LT4B-A803 te 20% popusta na party zvučnik s integriranom baterijom Panasonic BMX5.

Kako iskoristiti kupon za dobivanje popusta?

Postupak korištenja kupona krajnje je jednostavan. Pod pretpostavkom da ste registrirani na Bug.hr i da imate puni pristup kuponima, jednostavno odaberite željeni kupon. Nakon što kliknete na gumb „Preuzmi kupon“, prikazat će vam se skriveni promotivni kôd. Kopirajte kod i posjetite poveznicu „Više informacija“ unutar navedenog kupona. Otvorit će vam se link unutar zadanog webshopa koji se odnosi konkretno na navedeni artikl, ili na skupinu artikala koja je obuhvaćena popustom. Daljnji proces kupnje obavite direktno u webshopu odabrane trgovine. Prilikom procesa plaćanja upišite vaš promotivni kôd u zadanom polju kako biste dobili obećani popust.

Ukoliko budete imali tehničkih problema prilikom realizacije kupona unutar webshopa trgovine, javite se izravno podršci za kupce unutar webshopa koji će vam rado pomoći.