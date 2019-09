Najbolje iz domaćih IT trgovina uoči nove školske godine

Uoči nove školske godine tradicionalno se stvara prilika za nabavku novog komada opreme po boljim uvjetima. Istražili smo što u svojim B2S akcijama nude hrvatski trgovci IT opremom.

Početak nove školske godine je pred vratima, a time i raznorazne tzv. B2S akcije i popusti po trgovačkim centrima i u specijaliziranim trgovinama. Krajem ljeta dolaze novi modeli proizvoda, zalihe su bogate, a i trgovci se bore cijenama protiv konkurencije. Ne samo da počinje škola, već su i završili godišnji odmori te se zahuktava nova poslovna jesen. U svakom slučaju, prilika je za nabavku novog računala, mobitela ili IT opreme.

Jesu li se trgovci zbilja potrudili oko ponude? Istražili smo malo webshopove domaćih IT trgovina i pokušali izvući ponešto zanimljivo iz njihove ponude. Jedni su nam se javili na upit i sami predložili što žele istaknuti, a kod drugih smo morali samostalno istraživati. Dok jedni trgovci već od sredine kolovoza imaju javno objavljene kataloge s najboljim stvarima vezanim uz početak školske godine i njihova ponuda je vrlo transparentna, drugi sramežljivo pokušavaju par stvarčica „prodati“ pod akcijsku ponudu koja vrijedi upravo sada i još vrlo kratko. Bilo kako bilo, ponuda je vrlo dobra, a u nastavku pročitajte naš kratki izbor onoga što bi vam moglo biti interesantno za početak ove jeseni.

► Stolno računalo

Avenio TopGamerXT

Nabavka stolnog računala uoči školske godine dobar je poticaj za školarca da da sve od sebe. Tradicionalno trgovci u tom periodu slažu vrlo dobre, a povoljne konfiguracije. Jedna od takvih konfiguracija je iz Avenio TopGamerXT kojeg je moguće kupiti u Mikronisu. Unutar cijene od 4000 kn stao je Intel Core i3 9100F procesor najnovije 9. generacije (Coffee Lake), 16 GB radne memorije, SSD od 240 GB, hard disk od 1 TB te grafička kartica AMD Radeon RX 570 s 8 GB memorije. Ovakva konfiguracija jamči vrlo ugodan rad, ali i igranje tijekom slobodnog vremena. Jamstvo je 2 godine.

3.999 kn @ Mikronis

► Pametni sat

XIAOMI Amazfit GTR 47

Amazfit iz Xiaomija vrlo je popularan pametni sat radi svojih izvrsnih mogućnosti u kombinaciji s povoljnom cijenom. Trajanje baterije uz normalno korištenje mu je do 24 dana, a čak do 74 dana ukoliko ga koristite isključivo kao sat. Uređaj je izrađen od nehrđajućeg čelika i legure aluminija, a ima 1,39-inčni AMOLED zaslon u boji ojačan Corning Gorilla Glass i AF premazom. Uz GPS i mnoštvo različitih senzora i sportskih programa Amazfit sadrži i NFC senzor te ga možete koristiti i za beskontaktna plaćanja. U svakom slučaju, radi se o izvrsnom gadgetu koji će biti koristan školarcu, ali i bilo kojoj drugoj osobi koja voli tehnologiju i živi mobilnim načinom života.

1.249 kn @ HGSPOT Informatika

► Smartfon

CUBOT Quest Lite + gratis Jabees beatBOX mini BT zvučnik

Ranije smo već recenzirali Cubot Quest Lite. Radi se o vrlo povoljnom sportskom mobilnom telefonu robusnih karakteristika. Osim što je izdržljiv potpuno vodootporan (IP68) te otporan na prašinu i udarce, nudi i pristojnu konfiguraciju. Ekran je zaštićen Corning Gorilla Glass 5 premazom, ima dijagonalu od 5,0“ i HD razlučivost (720 x 1280). Pokreće ga četverojezrgeni procesor Helio A22, a u njemu se nalazi 3 GB RAM-a i 32 GB interne memorije. Tu su i kamere pristojnih karakteristika te baterija kapaciteta 3000 mAh uz opciju brzog punjenja. U ovoj akciji svi kupci će uz Cubot Quest Lite dobiti na dar bluetooth zvučnik Jabees beatBOX mini čija je pojedinačna cijena 159 kn. Ovaj kompaktan zvučnik nudi mogućnost do 12 sati razgovora ili do 4 sata puštanja glazbe uz jedno punjenje baterije, a vodootporan je prema IPX4 standardu.

1.199 kn @ Se-Mark

► Hibridno prijenosno računalo

Lenovo Yoga 530-14

Od prijenosnih računala iz svoje Back to School ponude u Mikronisu ističu Lenovo Yoga 530-14. Radi se o kompaktnom modelu mase svega 1,74 kg s 14-inčnim Full HD IPS zaslonom osjetljivim na dodir. Yoga modeli mogu se zakrenuti za 360° te tako pretvoriti u tablet. Yoga 530-14 ima Intel Core i5 8250U procesor, Intelovu UHD 620 grafiku, 8 GB RAM-a te SSD od 512 MB. Od ostaloga tu je Wi-Fi, Bluetooth, čitač kartica, čitač otiska prsta te pozadinsko osvjetljenje tipkovnice. Prijenosnik dolazi s predinstaliranim Windows 10 Home operativnim sustavom.

5.999 kn @ Mikronis

► Radio budilica

Panasonic RF-D20BTEG-K

Kako bi se na vrijeme stiglo svakog jutra u školske klupe, nužna je radio budilica. Ovaj kompaktni „tranzistorčić“ iz Panasonica vrlo je moćan. Podržava DAB, DAB+ i FM radio standarde te bežično spajanje putem Bluetooth konekcije, tako da putem njega možete puštati svoju omiljenu glazbu sa smartfona. Vodootporan je prema IPX3 standardu te mu malo prskanja neće naškoditi. Radi putem strujnog kabela ili na baterije, tako da ga možete koristiti i na otvorenom prostoru. Dimenzije su mu vrlo kompaktne (9 x 14 x 10 cm) te ga možete smjestiti praktički bilo gdje.

599 kn @ Se-Mark

► Električni romobil

XIAOMI M365 skuter

Od ovog ljeta električni romobili postali su vrlo popularno prijevozno sredstvo u gradovima. Omogućuju brzinu u transportu uz izbjegavanje gužvi na cesti ili u javnom prijevozu. Na tržištu postoji mnoštvo modela električnih romobila, a mi smo izdvojili XIAOMI M365 jer se radi o jednom od najlakših romobila u slobodnoj prodaji – izrađen je od kvalitetnog aluminija i masa mu je tek 12,5 kg. Vrlo ga je lako sklopiti, a opremljen je dvostrukim sustavom kočenja i povratom energije tijekom kočenja. Prednje disk kočnice imaju E-ABS sustav protiv blokiranja kotača, stražnji kotač ima mehaničku disk kočnicu. Ovaj sustav prema navodu proizvođača smanjuje kočioni put za do 4 metra. Baterija kapaciteta 280 Wh omogućava do 30 km vožnje uz jedno punjenje. Maksimalna brzina mu je 25 km/h, a u ekonomičnom načinu rada 18 km/h.

3.099 kn @ HGSPOT Informatika

► Dječji pametni sat

Cordys Kids Smart Watch

Namjeravati li djetetu kupiti sat, možda nije loše razmisliti o svojevrsnom pametnom satu. Na tržištu možete naći i pametne satove namijenjene dječjem uzrastu. Jedan takav sat je i Cordys Kids Smart Watch koji dolazi u plavoj i roza varijanti. Ima zaslon u boji razlučivosti 240x240 piksela, 32 MB RAM-a i 32 MB interne memorije, a podržava i SIM karticu te ga je moguće povezati s mobitelom ukoliko to želite. Sat ima i GPS lokator te putem aplikacije možete pratiti lokaciju i kretanje sata, odnosno vašeg djeteta, a imate mogućnost postavljanja sigurnosne granice kretanja nakon koje aplikacija šalje notifikaciju. Od ostalih opcija tu je brojač koraka, upućivanje i primanje poziva, čitanje poruka i drugo. Baterija od 400 mAh osigurava do 3 dana autonomije.

265 kn @ Ronis

► Slušalice

JAM Transit Fitness

Sve one stvari koje ove Bluetooth slušalice čine idealnima za zahtjevno bavljenje sportom ujedno vam i olakšavaju svakodnevicu na putu do škole ili fakulteta. Za početak, otporne su na znoj, a tri vrste dodataka za slušalice vam omogućavaju da ih sigurno smjestite na sve tipove uha – na raspolaganju su vam nastavci za ušni kanal, ušnu školjku te kvačice za vješanje na samo uho. Slušalice imaju snažne magnete koji osiguravaju da ih možete ostaviti sigurno oko vrata i kada ih ne koristite. Najzad, uz ugrađeni mikrofon za handsfree telefoniranje i dugo trajanje baterije, JAM Transit Fitness dolaze upakirane u BPA-free sportsku bocu koja će vam odlično poslužiti za osvježenje i na treningu i na putu ka školi.

449 kn @ Emobile.hr

► Monitor

AOC C24G1 24“

Kada jednom isprobate rad na monitoru frekvencije osvježenja 144 Hz, nitko vas neće natjerati da se vratite natrag na standardnih 60 Hz. Razlika je jednostavno drastična, stoga, ako namjeravate kupovati monitor, potražite 144-hercni model. Jedan od takvih monitora je i AOC C24G1, a radi se o monitoru sa zakrivljenim zaslonom omjera 16:9 sa slikom od ruba do ruba i full HD razlučivosti. Od ostalih karakteristika tu su konektori VGA, DisplayPort te dva HDMI utora. Deklarirano vrijeme odaziva je 1 ms čime se monitor svrstava među gaming modele.

1.999 kn @ Instar Informatika

► Prijenosno računalo

Acer Aspire 3

Tražite li laptop za svakodnevni rad za svojeg novopečenog školarca, vjerojatno vas prvenstveno zanima best buy ponuda – optimalna konfiguracija za što manje novaca. Pretragom ponude svidio nam se prijenosnik Acer Aspire 3 (NX.GNPEX.130). Ovaj uređaj ima 15,6-inčni full HD zaslon, Intel Core i5 7200U procesor, 8 GB radne memorije i SSD od 256 GB. U svakom slučaju, riječ je o konfiguraciji koja jamči brz i gladak rad. Prijenosna računala iz Acera odlikuje lijep i funkcionalan dizajn i vrlo dobra kvaliteta izrade. Cijena od 3499 kn (preko webshopa još povoljnije) jamči da je ponuda zbilja dobra. No, kao jednu od negativnosti bismo istaknuli nedostatak operativnog sustava kojeg morate zasebno nabaviti.

3.199 kn @ Links

► Tablet

NOA M108K 10,1“ + tipkovnica

Tablet je vrlo korisna stvarčica za rad kod kuće – veći je i pregledniji od mobitela, a manji i dostupniji od računala. Ako kupujete tablet, nema pretjeranog razloga da birate modele od 7“ jer se veličinom pretjerano ne razlikuju od mobitela. Odaberite 10-inčni model te pazite da ima najmanje četverojezgreni procesor i 2 GB RAM-a. Jedan takav vrlo povoljan tablet je NOA M108K. Osim navedenog, ima i 16 GB interne memorije, dvije kamere osnovne kvalitete, Bluetooth i Wi-Fi. Baterija mu je kapaciteta 6300 mAh, a uređaj radi na operativnom sustavu Android 8.1. Valja spomenuti da ćete u ovoj akciji uz njega dobiti i gratis tipkovnicu.

599 kn @ H18 Megastore

► Gaming laptop

Lenovo Legion Y530

U ADM Računalima pripremili su zanimljivu ponudu iz koje bismo izdvojili gaming laptop Lenovo Legion Y530. Radi se o vrlo dobro složenoj konfiguraciji s Intelovim Core i5 procesorom 8. generacije i 8 GB DDR4 RAM-a. Brzini rada svakako doprinosi m.2 SSD od 500 GB koji je uparen s klasičnim čvrstim diskom od 1 TB. Inače, riječ je o prijenosniku sa zaslonom dijagonale 15,6“ i full HD razlučivosti s IPS matricom. Osim što ima bijelo pozadinsko osvjetljenje tipkovnice i izvrsno riješeno hlađenje, ovaj uređaj se svrstava u gaming segment prvenstveno radi grafičke kartice NVIDIA GeForce GTX 1050Ti s 4 GB memorije. Ipak, iako se radi o gejmerskom laptopu, valja istaknuti da je vrlo kompaktan – debljina mu iznosi svega 2,4 cm, a masa 2,3 kg. Od konektora tu su mini DisplayPort, HDMI, tri USB 3.0 priključka te USB-C. Prema specifikacijama baterija će dati do 9,5 sati autonomije. Cijena računala je za gotovinsko plaćanje spuštena gotovo za 800 kn, a takvi uvjeti vrijede do 15.9.2019. Ipak, uz računalo ne dolazi i operativni sustav, što vam ostavlja na izbor da kupite Windows 10 licencu, ili pak instalirate jednu od besplatnih Linux distribucija.

6.099 kn @ ADM Računala

► Komplet periferije

Gamenote KB675CM set 4-u-1

Tražite li tipkovnicu, slušalice, miš i podlogu za računalo, možda je najbolje riješiti sve jednim potezom. U ADM Računalima nudi se zanimljiv komplet Gamenote KB675CM. Možda će nekima biti poznatije ime Havit koji je potpisan kao proizvođač – riječ je o kineskoj kompaniji koja postoji 20-ak godina, a nudi prilično širok asortiman IT opreme. KB675CM uključuje tipkovnicu s RGB pozadinskim osvjetljenjem, žični miš sa 7 tipki razlučivosti 2400 dpi, slušalice s mikrofonom duljine kabela 2,2 m te podlogu za miš dimenzije 25 x 21 cm. Ono što svakako u ovom slučaju valja istaknuti je cijena. Jednostavnom pretragom moguće je otkriti da trgovci ovaj set naplaćuju 300, 370 ili čak 400 kn, no ADM je izvjesio cijenu od 250 kn za gotovinsko plaćanje i ta akcija traje do 15.9.2019.

250 kn @ ADM Računala

► Smartfon

Redmi 7 - 3 GB / 64 GB Dual Black

Pametni telefoni marke Redmi spadaju u budget segment Xiaomija. U neutrino Mobileu smo pronašli model na akciji (do 15. rujna 2019.) sa 64 GB interne memorije i 3 GB RAM-a. Riječ je o modelu Redmi 7 koji, osim navedenog, ima i osmojezgreni procesor Qualcomm Snapdragon 632, HD+ razlučivost ekrana (720 x 1520) na dijagonali zaslona od 6,2" i radi na novom Android 9.0 operativnom sustavu. Uređaj je 4G, Dual SIM i ima odvojeni utor za micro SD karticu, a tu je i prednji čitač otiska prsta. Stražnja dvostruka kamera ima razlučivost 12 MP + 2 MP uz f/2.2, dok prednja ima fiksni fokus i razlučivost 8 MP. Baterija je kapaciteta 4000 mAh, no kao manju negativnost izvodjili bismo stariji micro USB priključak. Za navedenu cijenu u ovom ograničenom periodu ovaj uređaj svakako je best buy prilika.

1.199 kn @ Neutrino Mobile

► Multifunkcijski uređaj

HP DeskJet 2630 AiO

Svakom školarcu izuzetno će dobro doći kućni pisač, a pogotovo multifunkcijski uređaj koji nudi i mogućnost kopiranja i skeniranja. HP nudi model DeskJet 2630 koji nudi sve navedeno po vrlo popularnoj cijeni. Brzina c/b ispisa u osnovnoj kvaliteti je 20 stranica u minuti, a za ispis u boji 14 stranica u minuti. Većina ljudi kalkulira u smjeru potrošnog materijala, što je i logično. Ovaj uređaj troši tintu pod nazivom HP 304. Cijena crnog spremnika i spremnika boje je otprilike jednaka i iznosi oko 90 kn te će dati 100-injak stranica ispisa. Postoje i varijante XL tinti koje su nešto skuplje, ali će osigurati i do tri puta više ispisanih stranica. DeskJet 2630 izuzetno je povoljan uređaj i bit će vam od velike koristi trebate li povremeno nešto ispisati ili kopirati. Za veće količine ispisa razmislite i o skupljem uređaju svakako uzimajući u obzir cijenu potrošnog materijala.

257 kn @ HGSPOT Informatika

► Gaming stolac

eShark ESL-GC1 Michodai

Vrlo dobra investicija za svakog školarca je izvrstan i udoban stolac za radnim stolom u sobi. Gaming stolci su dizajnirani da budu mekani i udobni za dugotrajno igranje, a isto tako vrlo su korisni i za rad i učenje. eShark je novi premium gaming brend iz White Shark asortimana koji distribuira Šmit Electronic iz Kutine. Stolac ESL-GC1 Michodai vrlo je udoban. Dizajniran je od eko kože te ima crnu, zelenu i bijelu boju pokrova, a tu su i jastučići za glavu i leđa. Ima naslone za ruke i podesivi nagib, a nosivost mu je do 150 kg. Kvalitetan gaming stolac uvijek je dobar izbor – ne samo što će učenje učiniti ugodnijim, već će omogućiti i da se slobodno vrijeme provede u igranju uz računalo.

2.799 @ eKupi.hr