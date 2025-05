"Andor" je prekršio 48 godina staro pravilo Georgea Lucasa

Zahvaljujući seriji Andor, prekršeno je nepisano pravilo Georgea Lucasa koje se unutar Star Wars franšize poštovalo 48 godina. Prije gotovo 50 godina, George Lucas započeo je dugu vremensku liniju Star Wars filmova, a od tad se franšiza neprestano širila – bilo kroz filmove, bilo kroz naizgled beskonačan niz serija koje izlaze na platformi Disney+. Iako su neka ostvarenja izazvala podijeljene stavove publike, većina ih je ostala dosljedna u prenošenju Lucasove vizije galaksije.

Bilo da se radi o specifičnom vizualnom identitetu koji je Lucas koristio u Episode IV – A New Hope ili o bogatom kanonu razvijenom tijekom ere prequela, većina novih Star Wars priča i dalje slijedi ono što je započeo – uključujući i drugu sezonu Andora. Nova serija Tonya Gilroya dosljedno prati standarde uspostavljene za razdoblje poznato kao "Mračna vremena", zbog čega i ima status jedne od najkvalitetnijih serija čitave franšize. Ipak, Andor je u Star Wars svemir donio i neke razlike – a jedna od njih krši nepisano Lucasovo pravilo.

(Pozor: Spoileri!)

Naime, originalna je trilogija zadržavala zločine Carstva na određenoj udaljenosti. U eri prequela je, ipak, upitna Zapovijed 66, premda se radi o rijetkoj pojavi u kontekstu same franšize, posebno s obzirom da je i sam George Lucas naglašavao da je Star Wars namijenjen djeci. Kada se, dakle, radi o originalnoj trilogiji, zločini Carstva ostajali su na distanci. Jedan je od primjera uništenje Alderaana u golemoj eksploziji izdaleka te gotovo preskakanje duboke emotivne reakcije. Posljednjih se godina, doduše, ovo počelo mijenjati.

Već su filmovi The Rise of Skywalker i The Force Awakens počeli pomicati granice – dovoljno je spomenuti vrijeme posvećeno Kijimiju prije njegova uništenja. Unatoč ovakvim povremenim odstupanjima, franšiza nikada nije u potpunosti zaronila u tamu — sve do Andora čija se druga sezona posvetila prikazivanju zla Carstva, a pravilo je prekršeno masakrom na Ghormanu.

Naime, nakon što je otkriveno da je Carstvu za dovršavanje Death Stara bio potreban mineral iz jezgre Ghormana, namjerno je izazvana pobuna koja je kasnije opravdala njihovu okupaciju planeta, a uslijedio je potpuni genocid nad stanovništvom čime je Andor eksplicitno prikazao hladnokrvnu i brutalnu logiku Carstva.

Druga sezona je razvoju Ghormana i njegovih stanovnika posvetila čak sedam epizoda, pa su tragični događaji, prikazani s velikom dozom realizma, ostavili dubok emotivni dojam na publiku. Ipak, upravo je odluka da se ljudska patnja prikaže izbliza unaprijedila narativne i emotivne aspekte čitave serije.

Zahvaljujući ovoj duboko potresnoj priči, retroaktivno su obogaćene i one koje se kronološki odvijaju kasnije – primjerice, Rogue One sada ima dublji kontekst, a i originalna trilogija je dobila novu težinu u kontekstu borbe protiv Carstva. Andor je, prema tome, pokazao da je ova odluka bila ne samo opravdana, već i ključna za razumijevanje snage otpora te je definitivno obogatila čitavu franšizu.