"Andor": Druga sezona postala najbolje ocijenjena Star Wars serija

Druga sezona hvaljene drame "Andor" Tonyja Gilroya, koja nastavlja priču o borcu Rebel Alliancea Cassianu Andoru (Diego Luna), na Rotten Tomatoesu ima najbolju ocjenu od svih prethodnih Star Wars serija ili filmova. Uoči premijere, nova sezona trenutno drži impresivnih 98% pozitivnih recenzija te je tako nadmašila prethodni rekord od 96% koji je držala prva sezona.

Sljedeći na popisu omiljene franšize je "The Empire Strikes Back", a zanimljivo je da negativne kritike potječu još iz arhivskih članaka objavljenih tijekom originalnog prikazivanja 1980. godine, kada ga je kritika nazivala previše mračnim i zbunjujućim, a New York Times ga je okarakterizirao i kao beživotan. S druge strane, najlošije ocijenjen naslov je "Star Wars: The Rise of Skywalker" iz 2019. godine, sa samo 51%, a slijede ga "Solo: A Star Wars Story" i "Attack of the Clones".

Budući da je Disney+ kritičarima dostavio čitavu sezonu, ova ocjena je odraz svih 12 epizoda. Inače, uobičajena je praksa slanje samo prvog dijela sezone uoči premijere, ali ako serija u drugoj polovini sezone doživi kreativni pad, ocjena na Rotten Tomatoesu često ostane visoka — osim ako se kritičari naknadno ne odluče na ponovno ocjenjivanje, što se pak ne događa često. U ovom slučaju, slanje čitave sezone kritici se može protumačiti i kao povjerenje u kvalitetu.

Naravno, ove će se ocjene mijenjati s emitiranjem sezone i bit će zanimljivo pratiti hoće li visoka ocjena ostati postojana i u nadolazećim tjednima.