Druga sezona Fallouta dobila zeleno svjetlo

Kao što je to i bilo za očekivati, druga sezona Fallouta od danas je i službeno potvrđena.

Čujte i počujte: Amazonova postapokaliptična humoristično-dramska serija Fallout dobit će drugu sezonu.

Iako se još i prije izlaska prve naveliko pretpostavljalo da je Fallout zamišljen kao višesezonska afera, nakon što su seriju objeručke prihvatili i gledatelji i kritičari, mjesta za dvojbu više definitivno nije bilo.

Isto tako, mjesta za neku veliku dvojbu vjerojatno nema ni kada je posrijedi odabir lokacije. Naime, umjesto u New Jerseyju, New Yorku i Utahu, izgledno je kako će se druga sezona snimati u Kaliforniji i to, kako navodi Variety, zbog mogućnosti ostvarivanja poreznih olakšica u iznosu od 25 milijuna dolara.

Kada će samo snimanje otpočeti, kao i što su sve kreatori serije pripremili živopisnom trolistu s kojim smo se maločas imali prilike družiti, s druge strane, i dalje ostaje misterij.

Međutim, s obzirom na to da Wasteland ne prašta nekako ćutimo da se donedavnoj vaultkinji Lucy, nesuđenom Brotherhood of Steel vitezu Maximusu te ghoulovskom wannabe kauboju Cooperu doslovno ne piše ništa dobro.

P. S. Naš osvrt na prvu sezonu možete pročitati ovdje.