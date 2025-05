Marvel ima novu televizijsku strategiju (koju je trebao imati od samog početka)

Marvel Studios je postao svjestan činjenice da televizijski gledatelji ne žele sadržaj koji dolazi s priručnikom ili domaćom zadaćom. Naime, nakon filma Thunderbolts koji se trenutno prikazuje na velikim ekranima diljem svijeta, Marvel Cinematic Universe (MCU) trenutno obuhvaća ukupno 36 filmova, gotovo 20 serija i 8 kratkih filmova od kojih većina pripada službenom kanonu. Kada je Marvel, pod vodstvom Kevina Feigea, 2019. godine preuzeo ugašeni televizijski odjel Marvel Television te ga ponovno lansirao za serije kao što su Agatha All Along, Daredevil: Born Again i Ironheart, to je još jednom bila poruka da je sve povezano, ali da se, istovremeno, sve ne mora gledati.

Dok su limitirane serije, kao primjerice WandaVision i The Falcon and the Winter Soldier iz 2021. godine, bile povezane s filmskim dijelom MCU-a te uključivale glavne likove kao što su Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), Vision (Paul Bettany) i Falcon (Anthony Mackie), Marvel sada televiziji ipak pristupa na tradicionalniji način – to znači serije s likovima koji su namijenjeni televizijskom kutku svemira, odnosno jednu ili dvije igrane te dvije animirane serije godišnje. Izvršni direktor za straming, televiziju i animaciju u Marvel Studiu, Brad Winderbaum, je za Hollywood Reporter potvrdio da ovo ne znači da u ovom kontekstu nećemo vidjeti imena Avengersa te da se, iako možda neće biti glavni likovi u serijama, i dalje mogu pojaviti u epizodnim ulogama.

Ironheart i Wonder Man nastali su prije zaokreta u strategiji i bit će posljednje serije prema starom modelu, dok se s Daredevil: Born Again prelazi na pristup s jednom sezonom godišnje. Trenutno se snima druga sezona, čija je premijera zakazana za ožujak 2026., dakle točno godinu dana nakon što je prva sezona Marvelovog oživljavanja Daredevila debitirala na platformi Disney+. Prema Winderbaumu, nove serije bi se trebale moći gledati samostalno, bez poznavanja čitavog Marvelovog filmskog svemira, ali će ipak ostati povezane širim kontekstom ne bi li narušile sam Marvelov identitet.

Ovo je također poziv široj publici koja do sad nije upoznata s Marvelovim sadržajem, a stvaranje novih opcija bi, u idealnom slučaju, trebalo privući i takve gledatelje. Upravo zato se stvara i šarolik žanrovski spektar koji bi trebao svjedočiti Marvelovoj višedimenzionalnosti i fleksibilnosti te i publici koja samo "zaluta" osigurati pozitivno gledateljsko iskustvo.