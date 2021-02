Najskuplja TV serija u povijesti: Gospodar prstenova

TV prava i planiranih pet sezona The Lord of The Rings serije će po završetku Amazon koštati preko milijardu dolara.

Kako vrijeme prolazi sve više saznajemo o Amazonovoj adaptaciji epskog fantasy romana J. R. R. Tolkiena (1892-1973). Kao što IndieWire navodi, od 2017. godine kada je serija bila najavljena, nove su informacije stizale tek povremeno. No u prethodnim se mjesecima seriji pridružilo dvadeset novih glumaca, a objavljen je i šturi sažetak radnje na web stranici TheOneRing. U njemu je potvrđeno da će mjesta radnje biti Númenor, Misty Mountains, te prijestolnica vilenjaka - Lindon.

Priča će biti smještena u vrijeme Tolkienove Second Age ere, tisućljećima prije događaja u romanu The Hobbit. Second Age era je najpoznatija po tome što se radi o vremenu kada je Sauron stvorio poznati Prsten, a sama je era trajala 3441 godinu.

Kada je prvi put najavljena, pretpostavljalo se da će serija, kao i filmska adaptacija, biti adaptacija trilogije, da bi tek u ožujku prošle godine došla potvrda će radnja zapravo prethoditi dosad viđenoj priči. Glasine koje su zatim uslijedile o mladom Aragornu, kao glavnom junaku nove serije, rasplinute su nakon što je na službeni Amazonov profil za The Lord of the Rings seriju postavljena mapa koja je ilustrirala teritorij puno prije Aragornovog vremena.

U borbi s Netflixom, Amazon je prevladao s ponudom od 250 milijuna dolara, čime su prava na nadolazeću seriju postala najskuplja u povijesti TV serija. Nakon što se u obzir uzeo i trošak produkcije svih sljedećih sezona, taj se broj popeo na milijardu dolara. U usporedbi, The Lord of The Rings trilogija Petera Jacksona je uložila 'tek' 281 milijun dolara, te utržila gotovo tri milijarde dolara.

Kupnja TV prava uključivala je obvezu o adaptaciji čak pet sezona, a već u studenom 2019. godine Amazon je službeno naručio i drugu sezonu, što bi moglo značiti da nećemo morati dugo čekati između prve i druge sezone. S obzirom na to da kupljena prava dozvoljavaju i snimanje spin-off serija, teško je pretpostaviti na koji će točno način Amazon iskoristiti pet garantiranih sezona.

Ono što je sigurno je da - u dogovoru s pravnim tijelom koje zastupa vlasništvo Tolkiena (Tolkien Estate) - Amazon ima prava samo na Second Age eru. To znači da ne postoji opasnost od promjene događaja iz Third Age ere. S druge strane, komparativno manje informacija o Second Age eri daju Amazonu podosta slobode, no pritom će morati pripaziti da osmišljeni sadržaj nije u kontradikciji s opisima i granicama koje je Tolkien postavio u svom opusu.

Za tvorce serije su u srpnju 2018. godine izabrani John D. Payne i Patrick McKay, što je izazvalo čuđenje uzme li se u obzir značaj koji ima ovaj projekt. Iako je njihov portfolio na IMDB stranicama u to vrijeme bio prazan, J.J. Abrams je navodno bio samo jedan od poznatih producenata koji su Paynea i McKaya preporučili za tu poziciju; Payne i McKay su zajedno pisali još od 1997. godine i njihovih srednjoškolskih dana, i premda drugi o njima znaju malo, ispostavlja se da ljudi iz filmske industrije nemaju taj problem.

Osim njih, kreativni tim čine brojni drugi koji su kao izvršni producenti, pisci i savjetnici radili na projektima kao što su 10 Cloverfield Lane, Game of Thrones, Boardwalk Empire, Breaking Bad, The Sopranos, Stranger Things, Toy Story 4, The Aviator i Hannibal.

Zahvaljujući istovremenom prisustvu prirodnog bogatstva, kvalitetnih filmskih studija i vještog osoblja, Amazonova serija će se snimati na Novom Zelandu, slijedeći u stopama The Lord of The Rings i The Hobbit trilogija. S druge strane, uzme li se u obzir da će se za seriju koristiti originalni filmski setovi, ostaje vidjeti u kojoj će mjeri izgledom odudarati od filmova Petera Jacksona.

Kao i većina TV serija, produkcija Amazonove The Lord of the Rings serije je zaustavljena u ožujku prošle godine zbog COVID-19 pandemije. Iako je produkcija zaustavljena nakon samo mjesec dana, naposljetku je kao jedan od bitnijih projekata izuzeta od zaštitnih mjera Novog Zelanda. The Hollywood Reporter je u prosincu potvrdio da se produkcija u međuvremenu već nastavila. Osam epizoda prve sezone se očekuju ove godine na Amazonovom Prime Video streaming servisu.