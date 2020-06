Pranje novca, brđani i narko karteli: Ozark

U kriminalističkoj seriji Ozark (2017-), Martin 'Marty' Byrde (Jason Bateman) je obiteljski čovjek koji pere novac za meksički narko kartel. Serija je za Netflix nastala u produkciji nezavisnog filmskog i TV studija Media Rights Capital (House of Cards, The Outsider, Knives Out). Treća sezona je izašla 27. ožujka, a četvrta unatoč popularnosti još uvijek nije službeno potvrđena. Na osnovu prijašnjih sezona i trenutne situacije, Jacob Robinson za What's on Netflix pretpostavlja da bismo četvrtu sezonu u najgorem slučaju mogli dočekati tek na početku 2022. godine.

Jason Bateman (između ostaloga i osnivač produkcijske tvrtke Aggregate Films) je na dobrom putu da postane poznatiji po zaslugama s druge strane kamere nego kao glumac. O njegovoj ulozi glumca, izvršnog producenta i režisera smo već pisali u tekstu o seriji The Outsider (2019). U Ozarku Bateman čini isto. Osim što je vodeći glumac, režirao je i osam epizoda (s01e01, s01e02, s01e09, s01e10, s02e01, s02e02, s03e01, s03e02).

Serija otpočinje sa zapletom u kojem se narko kartel obrušava na Martya i njegovog partnera Brucea zbog nepravilnosti u pranju novca. Kao ishod toga, Marty i njegova obitelj (žena Wendy, kćer Charlotte i sin Jonah) odlaze iz Chicaga na jezero Ozark, Missouri, sa zadatkom pranja 8 milijuna dolara u samo tri mjeseca; pranje novca podrazumijeva provlačenje ilegalno steknutog novca kroz legitimne sustave s ciljem da se sakrije njegovo podrijetlo. Serija kasnije kroz pogled unazad prikazuje i kako je Marty uopće kao obični računovođa ušao u vezu s kartelom.

Osim kartela i Martyjeve obitelji, značajni dio igre postaju lokalna obitelj Snell, zločinačka organizacija Kansas Cityja, politički akteri i FBI. Poneki gledatelji ne vjeruju da bi određeni likovi izvukli živu glavu u brojnim konfliktnim situacijama, no takva opaska o neizglednom nema veliku težinu u odnosu na zanimljivost koju zauzvrat dobijemo u priči. Štoviše, rupe su nadomještene već samim likovima i iznimno odgovarajućim izborom glumaca; što potvrđuje i nagrada za Izvanredno dostignuće u dodjeljivanju uloga (Casting Society of America, 2019).

Iako priču predvode Marty i njegova žena Wendy (Laura Linney), u Ozarku za razliku od većine serija gotovo svaki sporedni lik ima primjetan značaj. Neki od njih se s vremenom počinju pojavljivati koliko i glavni likovi, kao u slučaju Ruth Langmore (Julia Garner), najistaknutije među njima, za što je i nagrađena nagradom Emmy. Osim Ruth, u prvoj sezoni upoznajemo veliki broj likova počevši od bračnog para Jacoba i Darlene Snell, a posebnu pozornost u sljedećim sezonama dobivaju Buddy kao umirući sustanar obitelji Byrde, Mason Young kao propovjednik, Cade kao Ruthin otac, Ben Davis kao psihički nestabilni Wendyjin brat, te Helen Pierce kao odvjetnica Omara Navarra, vođe kartela.

Za vrijeme trajanja Ozark održava ozbiljnost stresne i opasne situacije u kojoj se obitelj Byrde nalazi, iz čega proizlazi da triler i drama gotovo uopće ne ustupaju mjesto humoru. Živost u inače mračnije tonove serije unose hillbilly karakteri likova karakterističnih za regije Ozarksa i Apalačkog gorja. U sprječavanju toga da serija postane monotona u tih trideset jednosatnih epizoda, zaslužne su i stalne promjene u odnosima između likova, te obrati s kobnim posljedicama. Ti su obrati najveći u posljednje dvije epizode svake sezone.

Prvih nekoliko epizoda serije ostavljaju dojam da se radi o lokalnoj i ne pretjerano kompleksnoj priči, no to se mijenja kako serija ide dalje tako što Marty i Wendy povećavaju broj poslova kroz koji peru novac, ali i broj umiješanih ljudi. Do kuda je Ozark došao u usporedbi sa skromnim početkom najbolje znaju oni koji su vidjeli scenu kojom je završila treća sezona. Priča je zanimljiva sama po sebi, ključni trenuci je čine neizvjesnom, a u nastavku je za očekivati i još puno više.