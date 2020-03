The Outsider (2020) - i horor i krimić

The Outsider (2020) je serija snimljena prema istoimenom horor romanu Stephena Kinga iz 2018. godine, a ekranizaciju predvodi Richard Price (koautor manjeg broja epizoda u serijama The Wire i The Deuce). Serija je završila 8. ožujka, te je dostupna za streaming na HBO-u.

Radnja počinje s istragom okrutnog ubojstva 11-godišnjaka u gradu Cherokee City, Georgia. U početku dokazi nesumnjivo upućuju na krivicu osumnjičenog, no kako istraga ide dublje postaje jasno da istina o zločinu nije onakva kakvom se čini. Ben Mendelsohn (Rogue One, Darkest Hour, Ready Player One) glumi mjesnog detektiva Ralpha Andersona. Anderson je s jedne strane suočen s tužilaštvom i javnošću kojima je krivac očit, te s druge strane okrivljenikovim alibijem koji nadilazi granice mogućeg.

Alibi koji nadilazi vjerodostojnost otisaka i DNK analize prisiljava ga da zatraži pomoć izvana. Počevši s tećom epizodom, ta pomoć dolazi u liku Holly Gibney (Cynthia Erivo) koja je spremna nositi se sa zastrašujućim i nadnaravnim čimbenicima zločina. Mendelsohn više nego izvrsno glumi postepeni prijelaz iz skepticizma i nevoljkog sudjelovanja u atipičnoj istrazi do potpunog prihvaćanja i sukobljavanja s nadnaravnom prijetnjom. Iz njegovog lika najviše izvlači upravo Holly Gibney kao privatna istražiteljica sa aspergerom koji je čini ekscentričnom, ali savršenog pamćenja.

The Outsider prolazi kroz par transformacija počevši s ustajalim mirom malog mjesta kojeg narušava dramatičnost zločina i uhićenja. Iza toga s naznakama o nadnaravnoj prijetnji slijedi jeziva atmosfera horora, koja zatim prerasta u napetost misterije pri nastojanju da se prijetnja pronađe i savlada.

Usprkos nadnaravnom elementu, The Outsider se nastoji što više zadržati u stvarnosti radije nego da pretjeruje i izmišlja kako šokirati publiku. Na početku jezom i napetošću nadnaravne prijetnje zalazi u žanr horora, a u nastavku počinje podsjećati na prvu sezonu serije True Detective, te ga njenim fanovima posebno preporučujem.

Za misterioznu i jezivu atmosferu velikim su dijelom zaslužni i autori pozadinske glazbe, Daniel Bensi i Saunder Jurriaans, koji su zajedno radili i na serijama The OA (2016-2019), Ozark (2017-2018) i American Gods (2019). Kvaliteti serije pridonio je i Hrvat Igor Martinović kao direktor fotografije prve dvije epizode serije, te režiser pete epizode. Prve dvije epizode su ujedno i dvije epizode koje je osobno režirao Jason Bateman (Bad Words, Ozark, Arrested Development). Bateman je uz to glumio osumnjičenika Terryja Maitlanda, te bio jedan od izvršnih producenata.

The Outsider ne nadmašuje djela kao što su Changeling (2008), It Follows (2014) ili True Detective (2014) u žanrovima koje oni predstavljaju - ali kombiniranje horora s kriminalističkom dramom i misterijom zaslužuje pohvalu. S preko milijun gledatelja, gledanost je nadišla HBO-ov Watchmen (2019) koji je završio s 0.935 milijuna gledatelja posljednje epizode; za usporedbu, finale prve sezone serije True Detective je doseglo 3.521 milijuna gledatelja. S takvom gledanošću, još uvijek je izgledno da će The Outsider dobiti drugu sezonu, na kojoj je Richard Price već počeo raditi ako je vjerovati izjavi koju je dao za IndieWire.