Druga sezona serije "The Last of Us" je ispravila veliki problem iz igre

Izvor: The Last of Us/Youtube

Druga sezona serije The Last of Us je riješila jednu od kritika koju su mnogi imali prema originalnoj igri. Impresivno je koliko je ova franšiza narasla s tek dvije igre i dvije sezone HBO-ove serije, posebno zahvaljujući zanimljivoj priči i nezaboravnim likovima koji su stvorili veliku i strastvenu bazu obožavatelja.

Ipak, ti su isti obožavatelji ujedno i najveći kritičari same franšize što je bio jedan od glavnih razloga zašto je druga igra izazvala veliku kontroverzu – naime, kritike dolaze iz ljubavi prema popularnom serijalu, pa su određene odluke izuzetno pogodile publiku. Najočitiji je primjer ovoga svakako Joelova (Pedro Pascal) smrt u ranoj fazi priče. Ni HBO-ova adaptacija nije gubila vrijeme te je njegov lik ubijen već na kraju druge epizode. Bio je to ogroman i hrabar potez, a serija je pritom u velikoj mjeri ostala vjerna događajima iz igre. Ipak, postoje određene ključne promjene u načinu na koji Joel umire u seriji The Last of Us, iako osnovni elementi priče ostaju isti — doduše, s jednom velikom iznimkom.

Najveća razlika između igre i serije odnosi se na to tko je s Joelom u trenutku kad pronađe Abby (Kaitlyn Dever), a u igri je to Tommy (Gabriel Luna). Na kraju je spašavaju, a ona ih odvodi do planinske kuće gdje ih njezina skupina iznenadno planira napasti. Veliki problem koji su obožavatelji imali s ovim trenutkom je bio taj što nisu vjerovali da bi se Joel i Tommy dali zarobiti bez borbe, posebno jer Tommy strancima olako odaje njihova imena što konačno i dovodi do tragičnih posljedica.

Kreatori serije su uložili veliki trud kako bi spriječili ponovno nezadovoljstvo ovom sekvencom. Dakle, sve je prikazano kao nesretan slučaj, a ne kao Tommyjevo naivno zbližavanje s nepredvidljivim strancima, pa je tako Abby Joelov identitet saznala tek kada ga Dina (Isabela Merced) nesvjesno dozove. Vjerojatno postoji još razloga zašto je Dina u ovoj verziji zamijenila Tommyja. Time Dinin lik dobiva više prostora i aktivniju ulogu u priči, a istovremeno joj se daje osobna motivacija da krene u potragu za Abbyinom skupinom zajedno s Ellie (Bella Ramsey).