TV preporuka: Altered Carbon

Altered Carbon Netflixova je adaptacija SF romana za koji je njegov autor Richard Morgan nagrađen Philip K. Dickovom nagradom za najbolji roman u 2003. godini.

U Morganovom jedinstvenom svemiru ljudi su sposobni za trenutačna međuzvjezdana putovanja prebacivanjem svijesti iz jednog tijela u drugo (sleeves). To je moguće zahvaljujući umecima u vratu koji su napravljeni od novootkrivenog materijala, altered carbona. No ljudskoj vrsti nije dugo trebalo da shvate implikacije te tehnologije i počnu je koristiti za produženje vlastitog života, čime tehnički postižu biološku besmrtnost.

Besmrtnost koju smo navikli gledati obično komplementira nadnaravnim likovima sa super moćima ili sličnim likovima nadmoćne snage kao što su Supermen ili Highlander. Ono što Altered Carbon nudi nešto je sasvim drugačije. Snaga pojedinih likova proizlazi iz genetičkih ili fizioloških modifikacija, koje vjerodostojno proizlaze iz cyberpunk svijeta u kojem postoje.

Besmrtnost koja je u Altered Carbonu u svom najboljem obliku dostupna samo najbogatijima i najmoćnijima koristi se za prikaz fascinantnih društvenih i političkih okolnosti koje proizlaze iz te otkrivene tehnologije. Akcija je dakle sporedna, te idejno puno bliža Blade Runneru. No nekoliko originalnih sekvenci naprosto oduševljavaju.

Ono što nije sporedno je detektivska neo-noir atmosfera koja proizlazi iz problema koji glavni lik, Takeshi Kovacs (Joel Kinnaman) mora rješiti kako bi dobio natrag svoju slobodu.Unatoč golotinji, nasilju i sličnome, mračni aspekt noira podosta je neutraliziran humorom i naizglednom trivijalnošću pojedinih likova kao što je poručnica Ortega.

U 2384. godini Laurens Bancroft, jedan od Methsa (moćnih 'besmrtnika’) unajmljuje Takeshia da istraži ubojstvo njegovog prijašnjeg tijela. To je dakle glavna nit iz koje sve proizlazi, no Altered Carbon ne libi se pokazati koliko mu je stalo do temeljite razrade vlastitog svemira i likova pa tako primjerice imamo gotovo cijelu epizodu posvećenu Takeshievoj burnoj prošlosti.

Dok mnoge serije tek postave svoj koliko toliko originalni svemir pa radnju ispune svakidašnjom dramom, Altered Carbon drži ambicije SF blockbustera, a odlika je filmova upravo to da si ne mogu priuštiti vrijeme za suvišnu dramatizaciju. Zbog širine u koju Altered Carbon odlazi donoseći nove likove i nove karakteristike svog svijeta sa svakom epizodom, iznenađujuće je to što uspijeva zadržati sve konce u rukama.

Osim političkih, društvenih i etičkih implikacija, religija je malo gdje svrhovita kao u Altered Carbonu. Od svih tematika kojih se dotiče osobno mi je najdraža ona o značaju tijela o kojem Laurens Bancroft u jednom navratu priča ističući da tijelo zrelijeg čovjeka ostvaruje više poštovanja nego mlađe i snažnije tijelo.

No to je tek početak implikacija. U formiranju 'duše' nije samo svijest ta koja ima ulogu, već i tijelo – ističe se u animiranom djelu Kara no Kyoukai: Epilogue. Jedan je primjer da su ljudi koji vole svoje tijelo obično ekstrovertni, a oni koji ne vole introvertni. U slučaju Bancrofta mlađe bi tijelo vjerojatno podrazumijevalo još veću sklonost dekadenciji koja proizlazi iz dosade bogatih i moćnih, te kršenje granica vlastitih principa – nešto čega se iznimno grozi. Te implikacije tijela u formiranju 'duše’ malo su gdje toliko bitne kao u svemiru u kojem su tijela tek spremišta za svijest.

Jednima će zapeti za oko beznadnost situacije u kojoj si elita prisvaja sve resurse i s neba baca nedodirljivu sjenu na društvo kojim diktira, bez prirodnog slijeda po kojem i oni naposljetku umru od starosti. Drugi će možda reći da je takav poredak neizbježan zbog učestalosti smrti i ljudskog tijela kao ograničenog resursa. Neki bi entuzijasti ipak mogli pokušati smisliti rješenje za taj fiktivni svijet, rješenje koje ne bi podrazumijevalo utopiju nekolicine ili distopiju lošeg regulativnog aparata.

U svega 10 epizoda, Altered Carbon predstavlja svijet bogat raznolikim likovima, tehnološkim varijacijama i društvenim konstruktima. No, nije teško reći da se ne zadržava samo na tome. Dok ova adaptacija prve knjige u trilogiji uspješno pokriva širinu koju je zagrabila, i dubina se donekle nazire u ekstremnim situacijama koje zapadaju pojedine likove, te njihovom poimanju života u takvoj budućnosti.

U eventualnim nastavcima teško je zahtijevati više bez narušavanja ravnoteže koju Altered Carbon spretno postiže. Ako vas takve postavke svijeta koji gledate inače oduševljavaju, najbolje je da sami prosudite koliko spretno.