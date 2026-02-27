Paramount ipak službeno preuzima Warner Bros. Discovery

Dok iz Netflixa navode da je Warner Bros. Discovery prestao biti financijski privlačan, Warner Bros. već njavljuje stvaranje goleme vrijednosti za dioničare

Dunja Ivezić petak, 27. veljače 2026. u 15:03
📷 Izvor: Youtube/GV Wire
Izvor: Youtube/GV Wire

Nakon duge i dramatične borbe s Paramount Skydanceom, Netflix je odlučio odustati od nadmetanja za Warner Bros. Discovery. Streaming platforma je u četvrtak poslijepodne službeno odbila povećati svoju ponudu te se povukla iz utrke, iako je još u prosincu postigla sporazum o preuzimanju većeg dijela Warner Brosa. Budući da je stigla čak četiri radna dana prije roka, ova je nagla odluka šokirala industriju.

Naime, Netflix je ipak zaključio da usklađivanje s najnovijom ponudom Paramount Skydancea više nema financijskog smisla, bez obzira na prethodno uvjerenje da bi predložena nagodba donijela vrijednost dioničarima te imala realan put prema regulatornom odobrenju. Taj je, sada propali, posao uključivao kupnju Warner Brosa i HBO Maxa, a bio je procijenjen na gotovo 83 milijarde dolara. Zatim je uslijedila Paramountova ponuda od 30 dolara po dionici za cijelu kompaniju, ali ju je ubrzo potom odbacio upravni odbor. Ipak, budući da je posljednja ponuda, podnesena 24. veljače, iznosila je približno 111 milijardi dolara za cjelokupni Warner Bros. Discovery, uključujući i njegove linearne kabelske kanale, pregovori su ponovno započeli.

Osim toga, u Paramountovoj se ponudi našlo i povećanje kupovne cijene na 31 dolar po dionici, povećanje regulatorne naknade za raskid na 7 milijardi dolara ukoliko se transakcija ne zaključi zbog regulatornih pitanja te preuzimanje odgovornosti za plaćanje naknade za raskid od 2,8 milijardi dolara, koju je Warner Bros. Discovery prema prethodnom dogovoru morao platiti Netflixu.

Mnogo je nepoznanica o tome kako će Warner Bros. Discovery poslovati pod vlasništvom Paramounta. Ipak, Paramountova pobjeda gotovo sigurno znači da Warner Bros. više neće izdvajati svoje linearne kabelske kanale, a upravo je plan o izdvajanju kabelskih kanala prošle jeseni pokrenuo aukcijski proces oko studija.

S druge strane, Netflixova se nagla odluka već isplatila na burzi i, bude li sve išlo prema planu, od Paramount Skydancea očekuje uplatu od 2,8 milijardi dolara koje Warner Bros. Discovery duguje zbog raskida prošlogodišnjeg sporazuma.

