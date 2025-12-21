Kako će za hrvatske IT-jevce izgledati 2026. godina prognoziraju CTO Nephosa i CEO Unitflyja

U poslovnu kristalnu kuglu u današnjoj epizodi Tech Radara zavirili su Tomislav Tipurić, CTO Nephosa i Ivan Marković, CEO Unitflyja

Trgovinski ratovi, ograničeni opskrbni lanci, invazija umjetne inteligencije, pojačani cyber napadi… sve su to okolnosti koje su godinu na izmaku učinile nikad turbulentnijom za IT sektor. Danas vam u Tech Radaru donosimo analizu stanja hrvatskog i globalnog IT-ja u 2025. i prognoze za 2026. godinu. Gosti u studiju istaknuti su znalci tech scene, govornici na .debugu i ATD-u i analitičari IT industrije, Tomislav Tipurić, CTO Nephosa i Ivan Marković, CEO Unitflyja…

Tech Radar je na programu N1 TV-a i portala Bug.hr nedjeljom...